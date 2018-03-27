Açıköğretim lisesi sınav yeri-AÖL sınav giriş belgesi alma 2018 ekranı

AÖL sınavları 2018 başlıyor sadece sayılı günler kaldı. Bu haftasonu yani 31 Mart-1 Nisan arasında yapılacak olan Açıköğretim Lisesi sınavları 3 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum 31 mart saat 09.30'da yapılacak. Peki 2. dönem aöl sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak. aol sınav giriş belgesi alma sayfasını MEB ne zaman yayınlayacak merak konusu oldu.

Liseyi açıktan okumak isteyen binlerce öğrenci AÖL sınav giriş yerleri belgesi için araştırmalarına devam ediyor. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman ve nereden öğrenilebilecek? İşte beklenen giriş belgeleriyle ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

AÖL SINAV YERLERİ YAYIMLANDI MI: Normal şartlarda 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekken bazı problemler dolayısıyla 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenen AÖL sınavları, giriş belgesiyle sorgulanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması 27 Mart tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK: AÖL sınav tarihleri, normal şartlar altında 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarının uygulanmasında önemli bir rol oynayan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Baskı Tesisleri'nde meydana gelen arıza nedeniyle ertlenmişti. Bakanlığın yeni belirlediği tarih ise 1. Oturum için 31 Mart 2018 saat 9.30, 2. Oturum için 31 Mart 2018 saat 14.00, 3. Oturum için 01 Nisan 2018 saat 15.00 olarak açıklandı.

Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00'a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15' te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.