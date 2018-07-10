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Açıklise sonuçları MEB açıklama tarihi AÖL sonuç bilgisi

Açıklise sonuçları MEB açıklama tarihi AÖL sonuç bilgisi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Mili Eğitim Bakanlığı açıklise sınav sonucu açıklama tarihini ilan etti. Mezun olmak için alanlı ve alansız kredi notuna bakılacak öğrenciler için AÖL 3. dönem sınav sonucu oldukça önemli. 7-8 Temmuz'da yapılan AÖL sonuçları 31 Temmuz salı günü saat 14.00'ten sonra açıklanacak. AÖL sonuç sorgulama TC şifresiyle yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 14:40 - Güncelleme: 10-07-2018 14:40

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının net cevabı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde ilan edildi. 7-8 Temmuz'da belirlenen sınav merkezlerinde AÖL 3. dönem sınavlarına giren öğrenciler şimdi de AÖL sınav sonuçlarına kilitlemdi. 2018 MEB iş takvimine göre açıklise sınav sonuçları 31 Temmuz salı günü açıklanacak. AÖL'den mezun olmak için adayların alanlı, alansız dönem sonu notuna ve ders kredisine bakılacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, AÖL sınav sonuçlarını merakla araştırıyor. Peki MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyişin ne zaman sona ereceği belli oldu. 7-8 Temmuz günleri yapılan AÖL sınav sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,
Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,
Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

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