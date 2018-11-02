Açıklamalar üst üste geldi Dolar'dan sevindiren haber

ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle dolar düşüş eğilimi gösterdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.

ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını Pazartesi günü başlatacak.

TÜPRAŞ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Türkiye'nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş, İran petrolünü almaya devam etmek için ABD yaptırımların muaf olabilmek amacıyla görüşmeler yürütüyor.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50 seviyesinin altına inmişti.

İKİ BAKANA YAPTIRIMLAR KALKTI

Dönmez'in açıklamasının ardından ise 5.50'li seviyelerdeki dolar/TL kademeli olarak 5.4482'ye kadar geriledi. Dolar/TL saat 16:40'da 5.44 seviyesindeydi.

Öte yandan ABD'nin Türkiye'de Adalet Bakanı ve İçişlerine yönelik aldığı yaptırım kararlarının kaldırımlası ile doların daha da düşeceği bekleniyor.