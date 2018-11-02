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Açıklamalar üst üste geldi Dolar'dan sevindiren haber

Açıklamalar üst üste geldi Dolar'dan sevindiren haber

Güne 5.50'lerde başlayan dolar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları sonrası düşüşe geçti. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında Türkiye'yi muaf tutabileceği söylentisi doların yaklaşık 5 puan düşmesine neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:42 - Güncelleme: 02-11-2018 16:42

ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle dolar düşüş eğilimi gösterdi.  Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.

ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını Pazartesi günü başlatacak.

TÜPRAŞ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR
Türkiye'nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş, İran petrolünü almaya devam etmek için ABD yaptırımların muaf olabilmek amacıyla görüşmeler yürütüyor.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50 seviyesinin altına inmişti.

İKİ BAKANA YAPTIRIMLAR KALKTI
Dönmez'in açıklamasının ardından ise 5.50'li seviyelerdeki dolar/TL kademeli olarak 5.4482'ye kadar geriledi. Dolar/TL saat 16:40'da 5.44 seviyesindeydi.

Öte yandan ABD'nin Türkiye'de Adalet Bakanı ve İçişlerine yönelik aldığı yaptırım kararlarının kaldırımlası ile doların daha da düşeceği bekleniyor.

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  • Misafir 02 Kasım 2018 18:01 Topkapı Sarayı’na AKSARAY'dan görücü geldi: Doğrudan Erdoğan’a bağlanıyor

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