Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

İşte Tuba Ünsal'ın aşk yaşadığı yeni sevgilisi... Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajda "Aşk'ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kafam bu konuda çok karışık. Çok çalışırken bu mesele yorucu geliyor. Bitişler üzücü olsa da yeni bir şeyler keşfetmek, başka insanlarla tanışmak mutluluk verici. Her insan müthiş bir macera. Aşkta artık fazla beklentim yok"