Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mirgün Cabas ile boşanan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

Ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Mirgün Cabas'la olan evliliğini sonlandırdıktan 40 gün sonra yeni bir aşka yelken açtı. Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı ismi açıkladı.

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Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

SEVGİLİSİ KÜÇÜK : Kendisinden dört yaş küçük Tal Garih ile beraberlik yaşamaya başlayan Ünsal, kalp emojileri koyduğu selfie ile aşkını takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Tuba Ünsal, Bodrum’da bir erkekle samimi görüntüler sergilemiş ve bu sürpriz aşk geçen yaza damga vurmuştu.

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Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

İşte Tuba Ünsal'ın aşk yaşadığı yeni sevgilisi... Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajda "Aşk'ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kafam bu konuda çok karışık. Çok çalışırken bu mesele yorucu geliyor. Bitişler üzücü olsa da yeni bir şeyler keşfetmek, başka insanlarla tanışmak mutluluk verici. Her insan müthiş bir macera. Aşkta artık fazla beklentim yok"

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Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

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