Açıkça rıza gösterilmeyen seks 'tecavüz' sayılacak

BBC'de yer alan habere göre Başbakan Sanchez, parlamentoda açıkladığı yasa teklifiyle açıkça rıza olmadan cinsel ilişkiye girmenin tecavüz sayılmasını ve suç kapsamının değiştirilmesini önerdi.

İspanya'da tecavüz suçlarıyla ilgili tartışma, 2016'da Pamplona'daki San Fermin Boğa Güreşi festivalinde bir grup tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında verilen kararla başladı.

SKANDAL BERAAT

Kendilerine 'Kurt sürüsü' diyen beş erkek saldırıyla ilgili açılan davada genç kadına 'cinsel saldırıda, cinsel istismarda bulunmaktan' suçlu bulunmuş 'tecavüz suçlamasından' beraat etmişti.

Suçun tecavüz olarak tanımlanmamasına tepki gösterenler sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Beş erkek ise haklarında verilen dokuz aylık hapis cezasına temyize taşıdı. Temyiz süreci ise henüz sonuçlanmadı.