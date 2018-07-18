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Açıkça rıza gösterilmeyen seks 'tecavüz' sayılacak

Açıkça rıza gösterilmeyen seks 'tecavüz' sayılacak

İSPANYA'da merkez sol hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez, tecavüz davalarındaki muğlaklıkların sona ermesi için 'açıkça rıza gösterilmeyen seksin tecavüz sayılmasını' öngören yeni yasa teklifini meclise sundu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:40 - Güncelleme: 18-07-2018 09:52

BBC'de yer alan habere göre Başbakan Sanchez, parlamentoda açıkladığı yasa teklifiyle açıkça rıza olmadan cinsel ilişkiye girmenin tecavüz sayılmasını ve suç kapsamının değiştirilmesini önerdi.

İspanya'da tecavüz suçlarıyla ilgili tartışma, 2016'da Pamplona'daki San Fermin Boğa Güreşi festivalinde bir grup tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında verilen kararla başladı.

SKANDAL BERAAT
Kendilerine 'Kurt sürüsü' diyen beş erkek saldırıyla ilgili açılan davada genç kadına 'cinsel saldırıda, cinsel istismarda bulunmaktan' suçlu bulunmuş 'tecavüz suçlamasından' beraat etmişti.

Suçun tecavüz olarak tanımlanmamasına tepki gösterenler sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Beş erkek ise haklarında verilen dokuz aylık hapis cezasına temyize taşıdı. Temyiz süreci ise henüz sonuçlanmadı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hamzahamza 18 Temmuz 2018 09:50 Bu işte bi terslik var,bir taraftan sapık haberleri veriyorsunuz diğer taraftan,şu manken cesur poz verdi,şu manken bikinili havuza daldı,şu manken frikik verdi,milletide teşvik ediyorsunuz.

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