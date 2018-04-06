Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın’la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert’e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana ’Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam’ der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.