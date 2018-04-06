Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Peker Açıkalın Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin PR'ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim" dedi.

Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

ÜNLÜ oyuncu Peker Açıkalın, filmde başrolünü paylaştığı Ivana Sert hakkında kötü niyetli bir şey söylemediğini belirterek, "Bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin PR'ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim" dedi.

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Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Yönetmenliğini Bülent Pelit’in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer’in de rol aldığı ’Karımı Gördünüz Mü?’ filminin galası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın’a Nuri Alço tepki gösterdi.

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Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın’la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert’e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana ’Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam’ der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.

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Açıkalın'dan İvana'ya, Nuri Alço'dan Peker'e tepki

Ivana Sert’in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, "Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım” diye konuştu.

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