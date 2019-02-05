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Açık tenliler hakkında olay yorum! Daha çabuk yaşlanıyorlar

Açık tenliler hakkında olay yorum! Daha çabuk yaşlanıyorlar

Açık tenlilerin daha çabuk yaşlandığını söyleyen Dermatoloji uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cildin değişmesine sebep olan olumsuzlukları açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 02:00 - Güncelleme: 05-02-2019 02:00

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt yapısı çoğunlukla kalıtımla belirlenir. Ama diğer yandan bir çok etken cildin değişmesine neden olur. Sıcak ya da soğuk hava, stres, uykusuzluk, kullanılan ilaçlar, hormonal değişimler, hava kirliliği, yanlış beslenme ciltte değişimlere neden olur. Bunların dışında yaşlanma ciltte en büyük değişimlere yol açan en büyük sebeptir. Cilt yaşlanmasına neden olan birçok faktör vardır. Cildin yaşlandığını gösteren en belirgin belirti şüphesiz ki kırışıklıklardır” dedi.

Bazı kişilerin yüz kırışıklıklarının daha fazla olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Bunda cilt tipinin etkisi vardır. Beyaz tenli ve ince derili kişilerin derileri çok daha kolay kırışır ve yaşlanır. Kalın derili ve esmer kişilerde ise daha yavaş yaşlanma buna bağlı olarak da kırışıklıklar kendini daha geç gösterir. Tabii genetik yapı da diğer bütün organ yaşlanmalarında olduğu gibi ciltte de etkilidir. Ayrıca mimiklerini fazla kullanan kişilerin de cildi daha çabuk kırışmaya başlar. Ancak tüm bunlara rağmen unutulmamalı ki her cilt tipinin kendine göre artı ve eksileri vardır. Her cilt tipi de farklı yaşlanma gösterir.

Normal Cilt: 2025 yaş arası bazı gençlerde görülen bu cilt tipi fazla kişinin sahip olduğu cilt değildir. Yumuşak, pürüzsüz, gergin, sıkı ve lekesizdir.

Yağlı Cilt: Bu cilt tipi hem parlak hem de soluk görünebilir. Geniş gözeneklere sahiptir, siyah noktalar vardır ve kolayca sivilce oluşumu mümkündür. Yağlı Ama

Nemsiz Cilt: Yağlı ciltler susuz kaldığı zaman nemini kaybeder ve buna bağlı olarak esneklikte kaybolmaya başlar. Aynaya bakınca kuru ve pullu görünür. Ancak bu cilt tipine çoğunlukla erkeklerde karşılaşılır.

Kuru Cilt: Bu cilt tipi ince yapıya sahip olur ve yüz yıkandıktan sonra gerilir bununla beraber kolayca kızarır. Çoğunlukla göz çevresi çabuk kırışan cilttir. Ayrıca kuru cilt hassastır. Karma Cilt: Karma cildi denge de tutmak gerekir. Karma ciltte alın, burun ve çene bölgesi yağlıdır, göz çevresi ve yanaklar kurudur.

Alerjik ve Hassas Cilt: Çoğunlukla kızarır, pullanır ve kırışır. Nedeni genellikle kalıtımsaldır ancak çevresel faktörler, mevsimler ve yanlış kozmetik ürün kullanımı cildi kolayca olumsuz etkiler” diye konuştu.

Her ne kadar bazı kişiler de erken yaşlanma meydana gelse de bu sorunun çözümsüz olmadığını kaydeden Dr. Ertek, “Fokuslu Ultrason ile ameliyatsız olarak gençleşmeniz mümkün. Bu uygulama ile yüz germe işleminde ses dalgaları kullanılarak sadece bir seansta cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin tetiklenmesi, ciltte sıkılaşma ve lifting etkisi sağlanır. Cilt elastikiyetinin kaybına bağlı olarak oluşan sarkma ve kırışıklıklar cerrahi bir işlem olmadan giderilmektedir” şeklinde konuştu.

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