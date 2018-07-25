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Açık açık itiraf ettiler! PKK'ya destek verdik

Açık açık itiraf ettiler! PKK'ya destek verdik

Fransa, Suriye’deki en yetkili temsilcisinin ağzından PKK’yı desteklediğini itiraf etti. DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, SDG ismini kullanan YPG/PKK’ya eğitim verdiklerini kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 08:48 - Güncelleme: 25-07-2018 08:48

Kurulduğundan bu yana terör örgütü PKK’ya verdiği destekle, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlularından Fransa, terörsevicilikten vazgeçmiyor. Suriye ve Irak’ta ABD’nin terör destekçiliği rolünü devralan Fransa artık bu suçunu ilan etmekten de çekinmiyor.

Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye PKK’sı PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye verdikleri desteği itiraf etti.

AMAÇ İSTİKRARMIŞ: Video konferansla Pentagon’a bağlanan Fransız general Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

HEM TERÖRİST HEM DEMOKRATİK: Bir Türk muhabirin “Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne ne tür eğitimler veriyorsunuz? sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi: “Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 09:16 Allah belanızı versin en tez vakitte onca şehitlerimiz ve gazilerimiz var bizim sizin ve sizin gibi ülkelerin Rabbim tez vakitte cezalarını verir inşAllah. Duamız bu yönde.

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