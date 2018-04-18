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Açığa alınan yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Açığa alınan yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2,5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., daha önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden kaptığı tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 12:14 - Güncelleme: 18-04-2018 12:14

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken, 2,5 ay önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., dün gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binanın önüne geldi. Askerlik Şubesi'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Fatih Uğur K., başına ateş etti. Özel güvenlik görevlisi şok yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 12:52 Akp bu ölümlerin sorumlusu ben bunu bilirim kim akp eleştiriyor oluyor terörist vatan haini ya kardeşim bu yanlıştır diyenler bile terörist ilan ediliyor

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