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Acı üstüne acı haber! Türkiye onları konuştu kötü haber geldi

Acı üstüne acı haber! Türkiye onları konuştu kötü haber geldi

Türkiye Leyla ve Eylül'ün acı haberinden sonra Hatay ve Bitlis'ten gelen kötü haberlerle sarsıldı. Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesi'nde dün kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz’un da cansız bedenine ulaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 12:57 - Güncelleme: 08-07-2018 12:57

HATAY'ın Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

Ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

KÖYE 5 KİLOMETRE UZAKTA

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.

ACI ÜSTÜNE ACI HABER...Öte yandan bir acı haber de Bitlis’ten geldi. Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz ailesinin en küçük çocuğu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sıralarında evin önünde oynarken ortadan kayboldu.

Sami Yusuf’un olmadığını fark eden aile fertleri, akrabaları ve köylüler arama çalışmalarına başladı. Sami Yusuf’un çevrede aranmasına rağmen bulunamaması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sami Yusuf için arama çalışması başlattı. Van’dan gelen AFAD ekiplerinin katılımıyla kadavra köpekleri de kullanılarak yapılan aramalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

4 KM UZAKLIKTA ÇALILIK ALANDA BULUNDU...AFAD, jandarma ve köylülerin aramaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlıkta, Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenine ulaşıldı. Marangoz ailesine acı haber verilirken, Sami Yusuf’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 13:02 Dünya, “Türkiye'de özgürlük yok” derken FETÖ, PKK ve IŞİD tutuklamaları yapılırken, iş birden bire Akademisyen, gazeteci, modacı, çaycı tutuklamasına vardı! Son güne bakınız!

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