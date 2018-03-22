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Acı üstüne acı! Bitlis'ten de şehit haberi var

Acı üstüne acı! Bitlis'ten de şehit haberi var

Bitlis'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı. Askerlerin kimlikleri hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 15:33 - Güncelleme: 22-03-2018 15:33

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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