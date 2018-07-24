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Acı tesadüf! Arkadaşıyla aynı yerde boğuldu

Acı tesadüf! Arkadaşıyla aynı yerde boğuldu

İki hafta önce arkadaşı Atilla Kılıç'ın denize düşerek kaybolduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç, aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 22:48 - Güncelleme: 24-07-2018 00:30

Atilla Kılıç (52) ve Aziz Mertcan Aytaç, 7 Temmuz'da Kadıköy sahilinde oturuyordu. Kılıç dengesini kaybederek, denize düştü. Aziz Mertcan Aytaç durumu polise haber verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan çalışmalarda ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Çalışmalar sürerken polise olayı anlatan Aziz Mertcan Aytaç kameralara yansıdı.

Bu olaydan tam iki hafta sonra Aziz Mertcan Aytaç arkadaşının arkadaşının kaybolduğu noktaya yakın bir yer olan moda sahilinden denize girip kayboldu. Aytaç'ın cesedini dalgıçlar kıyıya çıkardı. Aytaç'ın cesedi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELERE SAHİP ÇIKAN OLMADI

Kadıköy'de 2 Hafta önce denize düşüp kaybolan Atilla Kılıç'ın cesedi dün olay yerine yakın bir yerde bulundu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • d21 23 Temmuz 2018 23:24 bence ikincisi acısına dayanamayıp intihar etti. baksanıza evsizlermiş, kimseleri yokmuş. allah rahmet eylesin...

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