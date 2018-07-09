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Acı haberler peş peşe geliyor! Sosyal medyada aranıyorlardı...

Acı haberler peş peşe geliyor! Sosyal medyada aranıyorlardı...

İSTANBUL-Edirne seferini yaparken devrilen trende ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Ölenler arasında kazanın hemen ardından sosyal medya üzerinden aranan Oğuz Arda Sel, Özge Nur ve Gülce Dikmen de var...

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 09:53 - Güncelleme: 09-07-2018 10:11

ÇORLU'daki tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, 124 kişi de yaralandı. Facianın ardından sosyal medyadan bulunması için çağrı yapılan tren yolcularından Oğuz Arda Sel, kız kardeşler Özge Nur ve Gülce Dikmen'den de acı haber geldi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI... Tren kazasının ardından Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kaza yapan trende olduğunu söylediği kuzenine ve kuzeninin babasına ulaşamadığını belirterek yardım çağrısında bulunan bir paylaşım yaptı.

İşte Simge Akdağ isimli kullanıcının çağrısı;

Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in akrabaları Facebook'tan da yardım çağrısında bulundu. Ancak sabah acı haber yine sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 

KIZ KARDEŞLERDEN DE KÖTÜ HABER... Başka bir sosyal medya kullanıcısı trende olan ve ulaşılamayan iki kız kardeş için yardım çağrısında bulundu. Kayboldukları düşünülen kardeşlerle ilgili kullanıcı, 'Tren kazasında haber alamadığımız iki kız kardeş Özge Nur DİKMEN ve Gülce DİKMEN. En ufak bir haber duyarsanız lütfen ulaşın.Şu anda Çorlu Muratlı Tekirdağ ve Çerkezköy'deki özel ve devlet hastanelerinde değiller. İsimleri yok hala listelerde' açıklaması yaptı.

Arzu Koyuncu isimli kişi kişi sabah 08.34'te kötü haberi verdi. Koyuncu'nun paylaştığı mesaj şöyle: "Kızlarımızdan bu sabah kötü haber geldi. Özge Nur DİKMEN, Gülce DİKMEN, Ve kuzenleri Sena KÖSE kazada hayatını kaybettiler. Allah rahmet eylesin, Tüm sevenlerine sabır ihsan eylesin."

ÖMER CAN İÇİN ÇAĞRI... Bir kayıp çağrısı da 5 yaşındaki Ömer Can için yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Tekirdağ Çorlu'da gerçekleşen tren kazasında 5 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamıyoruz. Yanında kimliği bulunmamaktadır. Görenlerin duyanların bu hesaba mesaj atması önemle rica olunur. Lütfen duyarsız kalmayalım!' dedi. Ömer Can'dan henüz bir haber alınamadı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 09:59 Rabbim Sen Rahmetinle Muamele et, darda kalanlara el Şafi isminle yarım et, sabır ihsan et...

    CEVAP YAZ 1 5
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