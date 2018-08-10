Sudan'da yayın yapan Eş-Şuruk TV'nin haberine göre, deniz yoluyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını taşıyan otobüsün, Sevakin Adası'na doğru yola çıktığı ve Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştığı belirtildi.
Olay yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Sudanlı yetkililer, yaralı hacı adaylarının da Atbara şehrindeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Yetkililer, kazada yaralananlara ilişkin net sayı vermedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Acı haber: 11 hacı adayı hayatını kaybetti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER