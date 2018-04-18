Açelya Topaloğlu'ndan çarpıcı sözler! Sınırım yok ama bir değeri olması gerek

Güzel ve sempatik oyuncu Açelya Topaloğlu'ndan iddialı sözler! Arapsaçı filmiyle izleyicisi karşısına çıkacak olan Topaloğlu, oyunculukta sınırının olmadığını söyledi. İşte Acelya Topaloğlu'nun açıklamalarda bulunduğu röportajdan satırbaşları...

Açelya Topaloğlu'ndan çarpıcı sözler! Sınırım yok ama bir değeri olması gerek

Kaçak Gelinler ve İnadına Aşk dizileriyle tanıdığımız Açelya Topaloğlu Milliyet'e konuştu. Yakında Arapsaçı filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan Topaloğlu, oyunculukta sınırınız var mı sorusuna şöyle cevap verdi: "Bir sınırım yok ama senaryoda yazıyor diye de her şeyi yapmam. Benden istenen şeyin, senaryoda bir değeri olması gerekiyor. Senaryonun gerçekten buna hizmet etmesi lazım."

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Açelya Topaloğlu'ndan çarpıcı sözler! Sınırım yok ama bir değeri olması gerek

Açelya Topaloğlu nasıl biri?: Gülmek için toplanan bir ailede büyüdüm. Annem, babam, abim ve ben kendisiyle dalga geçip, gülen insanlarız. Bayramlarda anneannemde toplandığımızda, gülmek için bir araya geliyorduk. Bu kadar enerjisi yüksek bir ailede büyümek büyük bir şans. Okul ve iş hayatında o kadar çok şey yaşıyoruz ki, bazı değerler anlamını yitirmeye başladı.

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Açelya Topaloğlu'ndan çarpıcı sözler! Sınırım yok ama bir değeri olması gerek

Arkadaşlıklarda bile saygı görmüyoruz artık çünkü vazgeçmek çok kolay oldu. Bunları yaşarken bir şey yapmasanız dahi, karşınızdaki insanda görünce kendinize olan saygınızdan uzaklaşıyorsunuz. Uzaklaştığımda, aileme sığınmak, bana büyük güven veriyor.

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Açelya Topaloğlu'ndan çarpıcı sözler! Sınırım yok ama bir değeri olması gerek

Genelde komedi işlerinde yer alıyorsunuz. Bu, sizin tercihiz mi?: Hep şirin, çıtı pıtı, tatlı kız rollerini oynadım. Okuldayken de genelde komediyi tercih ediyordum, dram beni pek çekmiyordu. Belki de içimde yoktu ve oynayamıyordum. Öyle olunca da sinirleniyordum. ‘Meryem’deki Derin karakteriyle, hem kendimi görmek istedim hem de seyircinin algısını merak ettim. İstediğim tepkileri de aldım. İnsanların benden nefret etmesi, Derin için hoşuma gidiyordu.

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