Aç kurtlar ahıra dalıp 16 keçiyi telef etti!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Helül köyünde sabaha karşı bir ahıra giren aç kurtlar 16 keçiyi telef ederken, 7 keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ahıra gelen keçilerin sahibi Hayri Aygün, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hayri Aygün, telef olan keçileri ahırdan çıkartırken, yaralanan 7 keçi için de veteriner hekim çağırdı.
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