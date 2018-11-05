Aç kalmak ömrü uzatıyor hücreleri yeniliyor

MIT üniversitesinin yayınladığı bilimsel çalışma, 24 saat aç kalmanın kök hücrelerin fonksiyonunu ve kendini yenileme kapasitesini artırdığını ortaya koydu.
Dünyanın en saygın bilim merkezlerinden biri olan ABD'deki Massachusett Institute of Technology (MIT) üniversitesinde yapılan ve STEM CELL dergisinde yayınlanan çok yeni bir bilimsel araştırmanın yaşla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybının 24 saatlik açlıkla hızla tersine çevrilebildiğini ve kök hücrelerin kendini yenileme yeteneğini önemli ölçüde geliştirebildiğini açıklandı.
Dr. Yüksel Büküşoğlu konu ile ilgili değerlendirmesinde, "24 saatlik açlık vücutta enerji için kan şekeri yerine yağ asitlerinin parçalamaya başlanmasına neden oluyor. Hücrelerin yağ asidini parçalamasıyla da kök hücrelerin fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığı ve kendini yenileme, aktive etme kapasitelerini ikiye katladığı ortaya çıkarıldı" dedi.
Kök hücrelerin vücuttaki tüm yeni hücrelerin kaynağı olduğuna değinen Dr. Büküşoğlu, kök hücrelerin insan vücudunda yenilenme, onarım ve yaşlanma etkilerinin azaltılması dahil olmak üzere genel sağlık üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.
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