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Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine böyle saldırdı! İşte dehşet anları...

Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine böyle saldırdı! İşte dehşet anları...

Bursa’da okuldan eve giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Abdulmetin F. ölümden döndü. Aç kalan köpeklerin saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Köpekler tarafından kalbinin üzerinden ısırılan küçük çocuk yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 11:07 - Güncelleme: 18-10-2018 11:27

BURSA’nın Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı.

KALBİNİN ÜZERİNDEN ISIRILDI... Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ... Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F. özel bir otomobille oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi.

SÜREKLİ ÖNÜMÜZE ÇIKIYORLARDI... Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde anlattı. Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor” dedi.

KÖPEKLERİN ADI SAHİPLİ AMA... Baba Abdullah Fidan ise “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü” şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • k.k.k 18 Ekim 2018 12:03 Hayvan hakları savunucuları neredeler ?? Şimdi bu çocuğun sağlığınla kim ilgilenecek ? Kendileri mi ! Bütün sokak köpekleri toplatılsın

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