Aç değilken yemek yiyorsanız sebebi bu rahatsızlık çaresi de var

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi.

Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı. Şayet gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir.

Duygusal yeme bozukluğuna sahip insanlar, hayatlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içinde geçirir. Bu ihtiyacın neden olduğu yeme isteği ve sonrasında gelen suçluluk duygusu; uzun vadede tekrar yeme isteği oluşturacak negatif duygular olarak geri dönüyor ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Özellikle zayıflama diyetlerindeki başarıyı sekteye uğratan nedenlerin başında gelen bu sorun, bireylerin kendine olan inancını azaltmakta ve başarısızlık duygusunu arttırmaktadır”

“Duygusal yeme bozukluğu ile baş etmenin yolları”

Bu durumla baş etmek için alınacak bazı tedbirler olduğunu kaydeden Diyetisyen Handenur Uzun, faydalı bilgiler verdi:



-“Duygusal yeme probleminin çözebilmenin ilk adımı farkındalıktır. Sizi buna iten davranışı bulup onu çözmeye çalışın. Örneğin, sebep yalnızlık ise daha sosyal olmaya çalışın.

-Kendinizi kötü hissettiğinizde odağınızı yiyecekler yerine bir fiziksel aktiviteye çevirin. Fiziksel aktivite vücutta serotonin hormonunun sentezlenmesini uyararak duygu durumunun düzelmesinde oldukça etkili bir yöntem.

-Çevrenizde yüksek kalorili sağlıksız besinler yerine sağlıklı, besleyici, lif oranı yüksek olan besinler bulundurun.

-Gözünüzün görebileceği yere bir şişe su koyun ve elinizin atıştırmalıklar yerine önce suya ulaşmasını sağlayın.

-Öğünlerinizi atlamayın. Tokluk hissinin oluşması için lokmalarınızı iyice çiğneyin ve yeme sürenizi uzatın.

-Yemek için bir şeyler aradığınızda onu gerçekten aç olduğunuz için mi yoksa sadece kendinizi daha iyi hissetmek için mi tüketeceğinizi değerlendirin.

-Düzenli bir uyku sistemi oluşturmaya çalışın.