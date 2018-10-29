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Abrurrahim Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban olduğum Allah..."

Abrurrahim Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban olduğum Allah..."

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Galatasaray 2-0 mağlup oldu. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yine sakat vermelerinden üzüntü duyduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 09:45 - Güncelleme: 29-10-2018 09:45

Mağlubiyetin ardından Abdurrahim Albayrak, "Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İki sakat vermeden maçı bitiremiyoruz. Bugün de Belhanda rahatsızlandı ve hala kafası dönüyor. İnşallah İstanbul'da tedaviye alacağız. Peşinden Linnes de sakatlandı." dedi.

Faul vardı ama verilmedi
Hakem hakkında konuşan Albayrak, "Bir de sarı kart olayı var. Ben bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadım ama Allah aşkına Mariano'ya verilen sarı karta herkesin dikkatle bakmasını rica ediyorum. 'Artık yeter.' diyorum. Penaltıya gelince, pozisyon öncesinde faul vardı ama verilmedi. Sonra gitti penaltı oldu ve gol yedik." ifadelerini kullandı.

Sakat sayımız 9'a çıktı
"Sakat sayımız 9'a çıktı. Kurban olduğum Allah, umarım bizi bir an önce bu sakatlıklardan kurtarır. Dünyada görülmeyen Nagatomu'nun sakatlığı. Kimsenin aklına hayaline gelmeyen bir sakatlık. Allah'tan tehlikeli boyutlara varmadan doktorumuz onu hemen hastaneye götürdü. Eğer götürmeseydi, daha beter şeyler olabilirdi." dedi.

Yapacak bir şey yok
Albayrak son olarak, "Fenerbahçe maçı öncesi deplasmanda 2-0 yenildik ama ben inanıyorum ki sakatlarımızdan en az 2-3 tanesi aramıza katılır. Çıkıp maçlarımızı oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. İki haftada 5 puan kaybettik ve bunun farkındayız. Allah'ın izniyle her şeyi düzelteceğiz."

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