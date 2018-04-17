AB'nin Türkiye Raporu'nda dikkat çeken FETÖ ifadesi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından merakla beklenen Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. Türkiye Raporu'nda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken, ilk kez FETÖ terör örgütü olarak tanımladı. AB'nin Türkiye Raporu'nda OHAL'e son verilmesi istendi. Raporda, Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çaba harcadığı da belirtildi. Ayrıca AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" iddiasında da bulundu.

MÜLTECİ KONUSUNA ÖVGÜ

Avrupa Komisyonu, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınladı. AB Komiseri Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı" açıklaması yapılırken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlandı.

DİKKAT ÇEKEN 'FETÖ' İFADESİ

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı. "Avrupa Birliği, darbe girişimini güçlü şekilde kınıyor" denildi.

ÜYELİK MÜZAKERELERİ YENİDEN TARTIŞILACAK

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.

OHAL'İN BİTMESİ İSTENİYOR

OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.