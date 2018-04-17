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AB'nin Türkiye Raporu'nda dikkat çeken FETÖ ifadesi

AB'nin Türkiye Raporu'nda dikkat çeken FETÖ ifadesi

Günün son dakika haberlerinden biri de AB'den geldi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 16:56 - Güncelleme: 17-04-2018 17:45

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından merakla beklenen Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. Türkiye Raporu'nda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken, ilk kez FETÖ terör örgütü olarak tanımladı. AB'nin Türkiye Raporu'nda OHAL'e son verilmesi istendi. Raporda, Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çaba harcadığı da belirtildi. Ayrıca AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" iddiasında da bulundu.

MÜLTECİ KONUSUNA ÖVGÜ
Avrupa Komisyonu, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınladı. AB Komiseri Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı" açıklaması yapılırken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlandı. 

DİKKAT ÇEKEN 'FETÖ' İFADESİ
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı. "Avrupa Birliği, darbe girişimini güçlü şekilde kınıyor" denildi. 

ÜYELİK MÜZAKERELERİ YENİDEN TARTIŞILACAK
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı. 

OHAL'İN BİTMESİ İSTENİYOR
OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 18:23 ..............................

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