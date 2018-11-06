AB'nin Genişleme Komiseri'nden skandal Türkiye talebi...

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn Die Welt gazatesine verdiği demeçte "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜYE OLMASI GERÇEKÇİ DEĞİL...' AB Komisyonu'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına da atıfta bulundu. Hahn, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

ÜYELİK DEĞİL STRATEJİK PARTNERLİK... Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının "gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını" öne süren Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi. Hahn tarafların enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ... Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 2005 yılında başladı. Ancak müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı. 2017 Kasım ayında ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımları kıstı. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almadı. Böylesi bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.