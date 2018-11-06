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AB'nin Genişleme Komiseri'nden skandal Türkiye talebi...

AB'nin Genişleme Komiseri'nden skandal Türkiye talebi...

AVRUPA Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi...

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 12:38 - Güncelleme: 06-11-2018 12:38

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn Die Welt gazatesine verdiği demeçte "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜYE OLMASI GERÇEKÇİ DEĞİL...' AB Komisyonu'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına da atıfta bulundu. Hahn, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

ÜYELİK DEĞİL STRATEJİK PARTNERLİK... Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının "gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını" öne süren Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi. Hahn tarafların enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ... Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 2005 yılında başladı. Ancak müzakereler uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı. 2017 Kasım ayında ise AB Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımları kıstı. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almadı. Böylesi bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gerçek bu 06 Kasım 2018 12:59 yahu bir rüyadan aslında uyanmak lazım.ülkemiz mevcut koşulları ile böyle bir birliğe zaten alınmaz ki.adamlar bilim,teknoloji,demokrasi,ekonomi,siyasal,sosyal tüm alanlarda çok ilerideler.Yani gerçeği görmek lazım.Rahmetli Manisalı derdi "bekleme odasında iğfal" diye.Bizim orada ne işimiz var ki?biz şu cahil geri kalmış araplarla,çinliler,hintliler,iranlılar,ruslar ile devam edelim.Bugün bir haber okudum şaka gibi "yeni havaalanı yapımında 30 işçi ölmüş"..yahu sanki savaş verilmiş,bu ne hal,bu ne biçim iş,işçiler çalışmış mı savaşmış mı anlamadım.neyse, sözün özü rüyadan uyanmak lazım.şimdi ülkesini küçümsüyor diye kimse sakın dellenmesin ha.adamlarda asgari ücret bizim paramızla 10-18 bin arasında,yani biz nire onlar nire..

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