Ablası genelevde çıktı Uzunköprü'deki fuhuşu Esra Erol ifşa etti

Esra Erol'un ATV kanalında yayınlanan programında haftaya Öznur Çoban'ın hikayesiyle Türkiye geneline yayılmış bir fuhuş ağı ifşa oldu. Genç kızı bulmak için Esra Erol'daya başvuran kardeşi onun müzikhol diye gösterilen bir genelevde erkeklere satıldığını öğrendi. Edirne Uzunköprü'deki bu mekanda çalışan bir kadın da yayına bağlanıp herşeyi anlattı. İşte şoke eden fuhuş olayının detayları:
Özge Çoban 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol’da programına katıldı. Yapılan araştırmada kardeşi Edirne Uzunköprü'de alt katı müzikhol üst katı fuhuş için kullanılan bir genelevde ortaya çıktı. Genç kadının gündüzleri temizlik işçisi olarak kullanıldığı geceleri ise erkeklere para karşılığı satıldığı öğrenildi.
Müzikholün sahibi Celali Egemen isminde bir şahıstı. Kimsesiz genç kızları 'koruma' bahanesi ile ağına düşürüp müzikholde pazarlıyordu. Zihinsel engelli olan Öznur Çoban da son kurbanlarından biriydi. Türkiye'ye yayılmış bir fuhuş ağının içinde yer alan Celali Egemen, Öznur'un 'Kızı gibi olduğunu, dişlerini yaptırdığını', yanında yemek işinde çalıştığını iddia ediyordu. Hatta Esra Erol'a bağlanıp "O benim kızım gibi. Gelin alın" dedi.
KIZI VERMEDİ : Esra Erol'un ekibi hemen Uzunköprü'ye doğru yola çıktı. Kızı almak için giden ekip Celali Egemen'in tehditleri ile karşılaştı. Celali 'Benim kızım o' deyip vermedi. Ekibin 'manevi kızınsa niye içki masalarında meze ediyorsun' sorusuna öfkelenen Celali Egemen, 'Evimde bir karım bir kızım var' diyerek ayak diredi. Celali Egemen genç kızı 'söz vermesine rağmen' Esra Erol'un ekibine teslim etmedi. ATV ekibi genç kıza ulaştığında Celali yine oradaydı. Genç kız korku dolu gözlerle ona bakıp "gitmiyorum' dedi. Celali de kızı ekibin elinden alıp eve kapattı.
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