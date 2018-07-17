'Ablamla yattım eniştemle uyandım' demişti! Görüntüler ortaya çıktı

Babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile birlikte yaşayan B.E., ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

ABLASIYLA YATMIŞ SABAH ENİŞTESİYLE UYANMIŞTI: 8 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık ile kayınvalidesi Ayşe Ü. ve avukatlar dünkü duruşmada hazır bulunmuştu. Önceki duruşmada, "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçlayan B.E. ise duruşmaya katılmamıştı.