Abla kardeş pistlerin tozunu birlikte attırıyor

Motosiklet sporuyla ilgilenen babaları sayesinde küçük yaşlarda motosikletle tanışan Irmak ve Aras Efe Yıldırım kardeşler, pistlerde birlikte yarışmaktan mutluluk duyuyor.

Abla kardeş pistlerin tozunu birlikte attırıyor

Motosiklet sporuyla ilgilenen babaları sayesinde küçük yaşlarda motosikletle tanışan Irmak ve Aras Efe Yıldırım kardeşler, pistlerde birlikte yarışmaktan mutluluk duyuyor. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda "85 cc" ve "65 cc" kategorilerinde mücadele eden Yıldırım kardeşler, motor sporuyla ilgilenen babalarının desteğiyle küçük yaşta motosikletle tanıştı. Kısa sürede kendilerini geliştiren abla-kardeş, bir süre sonra yarışlara katılma başarısı gösterdi. Her ne kadar rekabet halinde olsalar da birbirlerine yarışlarda destek olan kardeşler, pistlerin tozunu birlikte attırıyor.

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Abla kardeş pistlerin tozunu birlikte attırıyor

Irmak Yıldırım, babasının eskiden yarışçı olması nedeniyle 5 yaşında motosiklete binmeye başladığını söyledi. Bu yıl ilk kez yarışlara katılmaya karar verdiğini dile getiren Yıldırım, "İlk başta çok zordu. Herkes geçiyor, geçerken de baya sıkıştırıyorlar ama kız olduğum için sınıfımda destek veriyorlar. Hocalarım, ailem de çok destek veriyor. Bu yüzden çok zorlanmadım. Motosiklet sürmek bana çok eğlenceli geliyor. Zevk alıyorum, o yüzden bu spora başladım." diye konuştu.

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Abla kardeş pistlerin tozunu birlikte attırıyor

Yıldırım, yarış esnasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Zevk aldığınız için gitgide hızlanıyorsunuz. Bir de erkeklerin o hırsı nedeniyle korkuyorum bazen. Virajlarda kaydırırken, 'Motorun arkası kayar, düşersem.' diye tedirgin oluyorum. Gitgide hızlanarak işi daha iyi yapmaya başlıyorsunuz. Çok yol katettim ama birini geçme bakımından daha değil. İnşallah bu sene olacak. Hedefim, 85 cc zaten seneye bitiyor, iyi başarılar elde etmek istiyorum, erkekleri geçmek istiyorum." Kardeşi ile yarışlara çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, birbirlerine yardımcı olduklarını söyledi.

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Abla kardeş pistlerin tozunu birlikte attırıyor

Kardeşinin kendisinden önce yarışlara katıldığını anlatan Yıldırım, "Bunu böyle yapmalısın.' diye teknikler öğretiyordu. Şimdi ben ondan daha fazla hızlandığım için ki motorum daha büyük, ben de ona destek oluyorum. Birbirimize ipuçları vererek kazanıyoruz. Beraber yarışlarımız olduğunda bayağı kapışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldırım, grubundaki Ares Stefan Bengiç'i örnek aldığını belirterek, onun kadar hızlı gitmek istediğini kaydetti. "Ablamla pistte olmak güzel" Balkan üçüncülüğü de bulunan Aras Efe Yıldırım ise küçük yaşlarda motosiklet sürmeye başladığını anlattı

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