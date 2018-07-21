Abla kardeş gibiler! 48'lik kaynana kızını gölgede bıraktı

Serdar Ortaç’ın (48) İrlandalı model eşi Chloe Loughnan (25), annesi Lucy Loughnan (42) ile birlikte mavi yolculuğa çıktı. İlaç mümessili Lucy Loughnan (42) düzgün fiziğiyle model kızı Chloe’yi bile gölgede bıraktı.

Abla kardeş gibiler! 48'lik kaynana kızını gölgede bıraktı

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, annesi Lucy Loughnan’la birlikte tatile çıktı. Tekneyle açılan anne-kız, 15 gün boyunca karaya ayak basmadı. Keyifli hallerini Instagram hesaplarından paylaşan anne-kızdan Lucy Loughnan, fit görüntüsüyle beğeni topladı. MS Hastalıkları Uzmanı Doktor Lucy Loughnan, "Kızımla aramda 14 yaş fark var. Neredeyse birlikte büyüdük. İyi ki benim kızım oldu" dedi.

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Abla kardeş gibiler! 48'lik kaynana kızını gölgede bıraktı

''SÜPER KAYNANA'': Chloe'nin yakında ticarete atılacağını belirten anne Lucy, "Yakında ticarete atılıyor. Kızımın elinden herşey gelir" şeklinde konuştu. "Düzgün fiziğinden dolayı ‘Süper kaynana’ lakabı takılan, üç çocuk annesi Lucy Loughnan, “Kızımla aramızda 17 yaş var. Birlikte büyüdük. Serdar da ailemizden biri. Damadımı seviyorum. MS’le alakalı Dünyada en iyi tedavi şekli neyse direkt olarak damadımla paylaşıyorum. Ne mutlu ki sağlığı çok iyi" dedi.

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Abla kardeş gibiler! 48'lik kaynana kızını gölgede bıraktı

'PANTOLONUMU GİYMEYİ UNUTMUŞUM'': Serdar Ortaç’ın manken eşi İrlandalı Chloe Loughnan son pozunu “Pantolon giymeyi unutmuşum” notuyla paylaştı. Takipçileri Loughnan’ın fiziğine övgüler yağdırdı.

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Abla kardeş gibiler! 48'lik kaynana kızını gölgede bıraktı

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