Abla Erbil'den kardeşinin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ablası kardeşinin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. NTV’nın canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Yasemin Erbil, kardeşinin Kaçış sendromu hastalığının olduğunu ve düşüp kaburgalarının kırılması ile hastalığın risk derecesinin de arttığına değindi.

ÖZEL SERUMLAR ALIYORDU

3 kaburgasının kırılması ile hastalığının tetiklendiğine dikkat çeken abla Erbil, yoğun bakımda tedavini hala devam ettiğini sağlık durumunun ne zaman düzeleceğine dair bir öngörülerinin olmadığını belirtti. Abla Erbil’in açıklamaları şöyle: "Hala yoğun bakımda cevap vermesini bekliyoruz. Kaçış sendromu durduğunda normale dönecektir. Kaçış Sendromu bilinen birşey değil toplam 30 kişi de var. Bu hastalık için özel serumlar veriliyordu.

AMELİYATTAN VAZGEÇİLDİ

Abimde nedeni bilinmeyen bir şekilde sarı kısmının derilere kaçıyor ve buna Kaçış Sendromu deniliyor. Normal koşulda her ay serumlarını alıyordu. Ama bu travma sonrasında oluştuğu için süreç şimdi daha farklı. Yani yoğun bakımdan ne zaman çıkacağına dair birşey söylemek mümkün değil. Ağrıyı kontrol için ameliyat edilecekti ama vazgeçildi çünkü ağrısı kontrol altına alındı."

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu hastalığı ne son sağlık durumu