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Abisine vereceği paraları çaldırınca gözyaşlarına boğuldu!

Abisine vereceği paraları çaldırınca gözyaşlarına boğuldu!

ADANA’da abisine borç vermek için 48 bin 500 liraya sattığı otomobilinin parasını çaldıran kişi, olay sonrası gözyaşı döktü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 17:49 - Güncelleme: 28-01-2019 17:49

ADANA'da, Erhan Çetiner'in ekonomik sıkıntı çeken ağabeyine vermek için sattığı otomobilden elde ettiği 48 bin 500 TL çalındı. Çetiner, gözyaşlarına boğuldu. 

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Metal Sanayi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Erhan Çetiner paraya ihtiyacı olan ağabeyine yardım etmek için otomobilini 48 bin 500 TL'ye sattı. Çetiner, iş yerinin önüne gelerek, parayı diğer otomobilinin torpidosuna koydu. Çetiner, babasını arayarak, "Ben parayı torpidoya koydum, ağabeyimi arayıp hesap numarasına öğrenip, yatıralım" dedi.

Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Çetiner, aracın camının kırılarak, paranın çalındığını görünce şok yaşadı. Polisi arayan Çetiner, çevredeki esnaflarla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çetiner ise, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Baba Ayhan Çetiner, "Parayı diğer oğluma verecektik, kendisi şu anda bizi arıyor fakat açamıyoruz. Ne diyeceğimizi bilemiyorum, inşallah en kısa zamanda paramız bulunur" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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