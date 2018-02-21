Abidin Ünal kimdir nereli? Eşi Leyla Ünal ve...

1953 yılında Kayseri’de doğan Abidin Ünal, 1972 yılında Hava Harp Okulu’na girerek askeri hayatına adım attı. 1975 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetin ardından sırasıyla, 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı ve 3. Ana Jet Üssü komutanlığında uçuş ve harbe hazırlık eğitimini tamamladı. 1977 yılında 3. Ana Jet Üssü 131. Filo Komutanlığına Kol Uçucusu ve Öğretmen Pilot olarak atandı.

1984 yılında Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı Bölük Komutanlığına atanan Ünal, 1989 yılında 142. Filo Komutanlığında F-16 Kol Komutanı olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2000 tarihinde Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığına atandı.

Görevi süresince NATO Teknoloji ve Araştırma Organizasyonu Genel Kurul Kıdemli Üyeliği yaptı. 2004 yılında Tümgeneral, 2008 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. 2011 yılında Eskişehir 1. Hava Kuvveti Komutanı olarak atandı.

ABİDİN ÜNAL EŞİ LEYLA ÜNAL VE ÇOCUKLARI : Abidin Ünal'ın eşinin ismi Leyla Ünal. Abidin Ünal ile karısının 1 çocukları var.

Abidin Ünal 15 Temmuz darbe girişiminin askeri alandaki bir numarası olarak gösterilen Akın Öztürk ile özel hayatında sıkça görüşüyordu. Hava Kuvvetleri komutanlığını da Akın Öztürk'ten devralmıştı. Ailecek etkinliklerde biraraya gelen Abidin Öztürk ile Akın Öztürk şimdi FETÖ davasında karşı karşıyalar. Akın Öztürk darbenin bir numarası olarak yargılanıyor, Abidin Ünal ise davalara şikayetçi olarak katılıyor.

KOMUTANLIĞI DÖNEMİNDE RUS UÇAĞI KRİZİ OLDU

2014’te Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Vekili olarak atanan Abidin Ünal, aynı yıl Orgeneral rütbesine terfi etti. 2015 yılında Yüksek Askerî Şura Kararları ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Komutanlığı döneminde sınır ihlali yapan Rus uçağı Türk F-16'lar tarafından düşürüldü.

15 TEMMUZ'DA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIYDI

Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin başladığı sırada İstanbul Deniz Kulübünde, Muharip Hava Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünündeydi. Ünal burayı basan darbeciler tarafından derdest edilip Ankara'ya Akıncı üssüne götürüldü.

Abidin Ünal darbe girişiminden sonraki YAŞ'ta emekli edildi.