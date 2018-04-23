Abidik gubidik işler...

"Yargıtay'ın verdiği listede İyi Parti de var, İyi Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi."



Bu söz bana değil, İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray'a ait. Peki ne zaman söylendi bu söz? CHP, 15 milletvekilini Meral Akşener'e göndermeden iki gün önce...

Aytun Çıray 20 Nisan'da bir açıklama daha yaptı.

"Seçime girebilme tarihimizi 28 Haziran olarak duyurup Erdoğan'ı kandırdık. Halbuki biz 10 Haziran' tarihinde seçimlere katılabilme hakkı kazanmıştık" dedi.



Demek ki CHP'li 15 vekil, İyi Parti seçimlere katılabilsin diye gönderilmemiş. Bir başka deyişle CHP 15 milletvekili vermemiş olsa bile İyi Parti seçimlere katılabilecekti.



Partinin önünde hiç bir yasal engel yoktu.



Bunu önceki gün canlı yayına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirdi. Açıklanan listelere bakıldığında İyi Parti'nin seçimlere katılacağı görülüyor" dedi.



Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme biter bitmez, İyi Parti’ye gidecek milletvekillerinin ismi hemen açıklandığına göre bu pazarlık yeni değil, çok önceden yapılmış demektir.



Cevabını aramamız gereken asıl soru şu:

Resmi ittifakların önü açılmasına rağmen kapalı kapılar ardında neden hülle yapılma gereği duyuldu? Neyin pazarlığı yapıldı? Ve en önemlisi, bu pazarlığın talimatını kim verdi?



Sıradan bir soru değil bu, gerçekten önemli...



Sözünün saygınlığı olan isimler, bu önerinin bizzat Fetö'den geldiğini dillendiriyor.



Bu olabilir mi?



Olma ihtimalini, olmama ihtimalinden daha kuvvetli gördüğümü söyleyeyim.



Daha önce de söyledim.



Baykal'ı koltuktan indirmek için kılı kırk yaran Fetö, onun yerine gelecek ismi belirlememiş olabilir mi?



Buna zerre kadar ihtimal vermiyorum.



Meral Akşener'in Fetö ile irtibatı olabileceğini de ben değil, şu an İyi Parti çatısı altında siyaset yapan Koray Aydın söyledi. "Meral Akşener'e parti kurma talimatı Fetö'den geldi" dedi.



Ortada bu tablo varken, talimatın kimden geldiği sorusunun cevabını bulmak çok da zor olmasa gerek.



Hadi deyin ki bütün bunlar birer yalan, birer kuru iftira...



Yahu Meral Akşener değil miydi bundan daha bir ay önce, "Biz kimseyle ne çıkar ne çukur, ne cukka ne de yıkım ittifakı asla ama asla, kat'a yapmayacağız" diyen...



Meral Akşener değil miydi "Şartlı şurtlu insanlarla el sıkışmayacak, grup kurmak için abidik gubidik işlere imza atmayacağız. Ben 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyen...



Daha yolun başındayken milleti keklemeye çalışan, verdiği sözü bir ay sonra ayaklar altına alan bir siyasetçiye nasıl güveneceğiz?



Siyasete girebilmek için yöntemlerin en iğrenç olanını tercih ederek milletvekili satın alan birinin iktidara geldiğinde temiz siyaset yapacağına nasıl inanacağız, söyler misiniz?



Meral Akşener, 15 milletvekilini satın almakla ya da kiralamakla hem kendi adını hem de partisinin adını kirletti. Bu kir öyle kolay çıkacak türden değil.



Bakın, şuraya yazıyorum.



Türk milleti bu tür ayak oyunlarına, bu tür hile ve hüllelere geçit vermez. Yapılan şu kirli transferin, milletin gözünde etkileyici ve cezbedici bir tarafı yok..



Değil CHP ile İyi Parti, tüm partiler bir araya gelse bile Cumhur İttifakı için bir tehlike oluşturmaz.



AK Parti ile MHP ittifakı siyasetteki mutlak hakimiyetini zahmetsizce koruyor. Bu iş sanıların aksine Cumhur ittifakına yarayacak.



Nasıl yarayacağını 24 Haziran gecesi hep birlikte göreceğiz.



