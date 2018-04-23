Abidik gubidik işler...

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
"Yargıtay'ın verdiği listede İyi Parti de var, İyi Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi."
Bu söz bana değil, İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray'a ait. Peki ne zaman söylendi bu söz? CHP, 15 milletvekilini Meral Akşener'e göndermeden iki gün önce...
Aytun Çıray 20 Nisan'da bir açıklama daha yaptı.
"Seçime girebilme tarihimizi 28 Haziran olarak duyurup Erdoğan'ı kandırdık. Halbuki biz 10 Haziran' tarihinde seçimlere katılabilme hakkı kazanmıştık" dedi.
Demek ki CHP'li 15 vekil, İyi Parti seçimlere katılabilsin diye gönderilmemiş. Bir başka deyişle CHP 15 milletvekili vermemiş olsa bile İyi Parti seçimlere katılabilecekti.
Partinin önünde hiç bir yasal engel yoktu.
Bunu önceki gün canlı yayına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirdi. Açıklanan listelere bakıldığında İyi Parti'nin seçimlere katılacağı görülüyor" dedi.
Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme biter bitmez, İyi Parti’ye gidecek milletvekillerinin ismi hemen açıklandığına göre bu pazarlık yeni değil, çok önceden yapılmış demektir.
Cevabını aramamız gereken asıl soru şu:
Resmi ittifakların önü açılmasına rağmen kapalı kapılar ardında neden hülle yapılma gereği duyuldu? Neyin pazarlığı yapıldı? Ve en önemlisi, bu pazarlığın talimatını kim verdi?
Sıradan bir soru değil bu, gerçekten önemli...
Sözünün saygınlığı olan isimler, bu önerinin bizzat Fetö'den geldiğini dillendiriyor.
Bu olabilir mi?
Olma ihtimalini, olmama ihtimalinden daha kuvvetli gördüğümü söyleyeyim.
Daha önce de söyledim.
Baykal'ı koltuktan indirmek için kılı kırk yaran Fetö, onun yerine gelecek ismi belirlememiş olabilir mi?
Buna zerre kadar ihtimal vermiyorum.
Meral Akşener'in Fetö ile irtibatı olabileceğini de ben değil, şu an İyi Parti çatısı altında siyaset yapan Koray Aydın söyledi. "Meral Akşener'e parti kurma talimatı Fetö'den geldi" dedi.
Ortada bu tablo varken, talimatın kimden geldiği sorusunun cevabını bulmak çok da zor olmasa gerek.
Hadi deyin ki bütün bunlar birer yalan, birer kuru iftira...
Yahu Meral Akşener değil miydi bundan daha bir ay önce, "Biz kimseyle ne çıkar ne çukur, ne cukka ne de yıkım ittifakı asla ama asla, kat'a yapmayacağız" diyen...
Meral Akşener değil miydi "Şartlı şurtlu insanlarla el sıkışmayacak, grup kurmak için abidik gubidik işlere imza atmayacağız. Ben 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyen...
Daha yolun başındayken milleti keklemeye çalışan, verdiği sözü bir ay sonra ayaklar altına alan bir siyasetçiye nasıl güveneceğiz?
Siyasete girebilmek için yöntemlerin en iğrenç olanını tercih ederek milletvekili satın alan birinin iktidara geldiğinde temiz siyaset yapacağına nasıl inanacağız, söyler misiniz?
Meral Akşener, 15 milletvekilini satın almakla ya da kiralamakla hem kendi adını hem de partisinin adını kirletti. Bu kir öyle kolay çıkacak türden değil.
Bakın, şuraya yazıyorum.
Türk milleti bu tür ayak oyunlarına, bu tür hile ve hüllelere geçit vermez. Yapılan şu kirli transferin, milletin gözünde etkileyici ve cezbedici bir tarafı yok..
Değil CHP ile İyi Parti, tüm partiler bir araya gelse bile Cumhur İttifakı için bir tehlike oluşturmaz.
AK Parti ile MHP ittifakı siyasetteki mutlak hakimiyetini zahmetsizce koruyor. Bu iş sanıların aksine Cumhur ittifakına yarayacak.
Nasıl yarayacağını 24 Haziran gecesi hep birlikte göreceğiz.
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Başbakan Kemal! Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler boşuna orada burada kimyasal arıyor. Yahu kimyasalın membası CHP parti binasında birader.
Hadi gözünüz aydın olsun! Hepimizin gözü aydın olsun, erken seçime gidiyoruz. Erken bir vakitte olmasını bekliyorduk lakin bu kadar erkenini beklemiyorduk.
CHP'liler bu eylemi mutlaka denemeli!.. CHP, 5 saatlik MYK toplantısının ardından Başkanlık Sistemi referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi kararı almıştı. Dün oturdular!
Müebbet var ama hapis yok! Kararı duyduğumda, "Senin ben adaletini seveyim Türkiye" dedim. Zira böyle gülünç bir kararı ancak Türk mahkemeleri verebilirdi.
Kişisel yaratıcılığımız artıyor Kişisel özgüven ve yaratıcılığımız artabilir; başkaları tarafından onaylanmak takdir edilmek isteyebiliriz.Demet BALTACI demet@internethaber.com
Abidik gubidik işler... CHP'li 15 vekil, İyi Parti seçimlere katılabilsin diye gönderilmedi. Bunu ben değil, İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray söylüyor. O zaman cevabını araammız gereken soru şu:Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
CHP'nin kötüsü, Meral Akşener'in 'İYİ'si! Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı dahil, siyaset yapma hakkı gasp edilen bir siyasetçidir. Gezi, 17-25 Aralık ve en nihayetinde 15 Temmuz kahpe darbe girişimi. Türlü kancıklıklara yolunu kestiler, yürüdüğü yola taş koydular Tayyip Erdoğan'ın.Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
Neden R.Tayyip Erdoğan!.. Dünya siyaset tarihi böyle bir lideri yazmıyor desem abartmış mı olurum...Asla .Cezaevinden bugünlere yok böyle kutlu bir yürüyüş!...Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
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