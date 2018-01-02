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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 02 Ocak 2018 03:32 - Güncelleme: 02 Ocak 2018 05:10

Abi, siz bu adamı niye astınız?

Ertuğrul Özkök sondan bir önceki yazısında merhum Adnan Menderes dönemindeki yılbaşı kutlamalarının nasıl yapıldığını yazmış.

İlk bakışta Menderes'i övüyormuş gibi görünüyor ama aslında niyeti başka...

Önce övgüsünü alalım:

"1957 yılbaşı gecesi. Bebek Gazinosu’nda “Yılbaşı Kraliçesi Balosu” var. Şehirde “Sallan yuvarlan” diye Türkçeleştirilen rock’n roll dansı almış yürümüş. Öğrenci otobüsünde rock’n roll dansı yapılıyor. Adnan Menderes’in, Celal Bayar’ın, Demokrat Parti’nin İstanbul’u bu..."

Şimdi de asıl niyetini görelim:

"Bugün yılbaşı. Muhafazakâr iktidarın yaşayan İstanbul’undan. Terör gerekçesiyle yılbaşını yasaklayan yeni bir realiteye..."

25 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Mesleğimin gerektirdiği mecburiyet nedeniyle Özkök'ün yazılarını 15 yıl boyunca gün be gün takip ettim. 

Niye mecburiyet?

Çünkü; İnternet Haber, Gazeteoku ve Gazeteciler isimli internet sitelerinde tüm yazarları takip etme ve gerektiğinde yazılarını alıntılama mecburiyeti vardı. 

Bu 15 yıllık süre içinde Özkök'ün sadece bir defa Menderes'i yazdığına şahit oldum. O da övgü değil, aba altından sopa yazısıydı.

Daha doğrusu, örtülü bir tehdit yazısıydı!

21 Eylül 2007 tarihli yazının iki ayrı yerinde Erdoğan'a, Menderes'in akıbetini bir söz üzerinden hatırlatıyordu Sayın Özkök.

O yazıyı sanırım hatırlamakta yarar var:

"Başbakan, 'Herkes kendi işine baksın' diyor. Yani Anayasa yapma işinin kendilerine ait olduğunu söylüyor. Seçimden muzaffer çıkmış bir insanın güveniyle konuşuyor. Ben de diyorum ki, "Elbette siz isterseniz odunu bile seçtirirsiniz."

Aba altından sopa, örtülü tehdit bunun neresinde diyebilirsiniz.

Söyleyeyim:

Adnan Menderes, "Siz isterseniz odunu bile seçtirirsiniz" sözünden sonra yargılanmış ve idam sehpasına çıkarılmıştı.

Bugüne dönelim...

Ertuğrul Özkök'ün anlatımından yola çıkarak bir tahlilde bulunacak olursak...

Menderes döneminde insanlar bolluk ve bereket içinde yaşadı mı yaşadı.

Güzel...

Din ve devlet işleri birbirinden tamamen ayrı mıydı? Laikliğin hakkının verildiği bir dönem yaşanıyor muydu yaşanıyordu.

Harika...

İsteyenin istediği gibi yaşadığı bir dönem miydi? İsteyen mini etek giyiyor, isteyen başörtüsü takıyor muydu takıyordu.

Müthiş...

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde insanlar yılbaşını istediği gibi kutluyor muydu, kutluyordu?

Şahane...

O zaman Ertuğrul Özkök'e sormak gerek: 

Abi, siz bu adamı niye astınız yahu? 

Hadi o dönemde 13 yaşında olduğunuz için, yaşanan olaylarda bir dahliniz olmadığını kabul edelim.

Peki, 2007 yılında, haksız ve suçsuz yere asılan bu adam üzerinden Erdoğan'ı niye tehdit ettiniz? 

Cevap verir misiniz? 

Dipnot: Türkiye Gazetesi'nde yazmaya başladım diye benden kurtulduğunuzu sanmayın. İnternet Haber, son nefesime kadar kalacağım gazete olacak. Bundan böyle haftanın 6 günü başınızı şişirmeye devam edeceğim. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Türkiye Gazetesi'nde... Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri İnternet Haber'de beraber olacağız. 




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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 02 Ocak 2018 10:37 bugünkü tarikatlerin türk milletinin beynini yıkamasına göz yuman kişidir menderes, atatürkün açtığı okuma öğrenme fikri hür vicdanı hür nesil olmayı bırakıp tarikatçilerin milleti sömürmesine göz yummuştur.

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