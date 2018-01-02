Abi, siz bu adamı niye astınız?

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Ertuğrul Özkök sondan bir önceki yazısında merhum Adnan Menderes dönemindeki yılbaşı kutlamalarının nasıl yapıldığını yazmış.
İlk bakışta Menderes'i övüyormuş gibi görünüyor ama aslında niyeti başka...
Önce övgüsünü alalım:
"1957 yılbaşı gecesi. Bebek Gazinosu’nda “Yılbaşı Kraliçesi Balosu” var. Şehirde “Sallan yuvarlan” diye Türkçeleştirilen rock’n roll dansı almış yürümüş. Öğrenci otobüsünde rock’n roll dansı yapılıyor. Adnan Menderes’in, Celal Bayar’ın, Demokrat Parti’nin İstanbul’u bu..."
Şimdi de asıl niyetini görelim:
"Bugün yılbaşı. Muhafazakâr iktidarın yaşayan İstanbul’undan. Terör gerekçesiyle yılbaşını yasaklayan yeni bir realiteye..."
25 yıldır gazetecilik yapıyorum.
Mesleğimin gerektirdiği mecburiyet nedeniyle Özkök'ün yazılarını 15 yıl boyunca gün be gün takip ettim.
Niye mecburiyet?
Çünkü; İnternet Haber, Gazeteoku ve Gazeteciler isimli internet sitelerinde tüm yazarları takip etme ve gerektiğinde yazılarını alıntılama mecburiyeti vardı.
Bu 15 yıllık süre içinde Özkök'ün sadece bir defa Menderes'i yazdığına şahit oldum. O da övgü değil, aba altından sopa yazısıydı.
Daha doğrusu, örtülü bir tehdit yazısıydı!
21 Eylül 2007 tarihli yazının iki ayrı yerinde Erdoğan'a, Menderes'in akıbetini bir söz üzerinden hatırlatıyordu Sayın Özkök.
O yazıyı sanırım hatırlamakta yarar var:
"Başbakan, 'Herkes kendi işine baksın' diyor. Yani Anayasa yapma işinin kendilerine ait olduğunu söylüyor. Seçimden muzaffer çıkmış bir insanın güveniyle konuşuyor. Ben de diyorum ki, "Elbette siz isterseniz odunu bile seçtirirsiniz."
Aba altından sopa, örtülü tehdit bunun neresinde diyebilirsiniz.
Söyleyeyim:
Adnan Menderes, "Siz isterseniz odunu bile seçtirirsiniz" sözünden sonra yargılanmış ve idam sehpasına çıkarılmıştı.
Bugüne dönelim...
Ertuğrul Özkök'ün anlatımından yola çıkarak bir tahlilde bulunacak olursak...
Menderes döneminde insanlar bolluk ve bereket içinde yaşadı mı yaşadı.
Güzel...
Din ve devlet işleri birbirinden tamamen ayrı mıydı? Laikliğin hakkının verildiği bir dönem yaşanıyor muydu yaşanıyordu.
Harika...
İsteyenin istediği gibi yaşadığı bir dönem miydi? İsteyen mini etek giyiyor, isteyen başörtüsü takıyor muydu takıyordu.
Müthiş...
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde insanlar yılbaşını istediği gibi kutluyor muydu, kutluyordu?
Şahane...
O zaman Ertuğrul Özkök'e sormak gerek:
Abi, siz bu adamı niye astınız yahu?
Hadi o dönemde 13 yaşında olduğunuz için, yaşanan olaylarda bir dahliniz olmadığını kabul edelim.
Peki, 2007 yılında, haksız ve suçsuz yere asılan bu adam üzerinden Erdoğan'ı niye tehdit ettiniz?
Cevap verir misiniz?
Dipnot: Türkiye Gazetesi'nde yazmaya başladım diye benden kurtulduğunuzu sanmayın. İnternet Haber, son nefesime kadar kalacağım gazete olacak. Bundan böyle haftanın 6 günü başınızı şişirmeye devam edeceğim.
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Türkiye Gazetesi'nde... Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri İnternet Haber'de beraber olacağız.
YORUM YAZIN Abi, siz bu adamı niye astınız? yazısına yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
O maddeye neden itiraz ettim? Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname'ye getirdiğim eleştiri nedeniyle duymadığım laf kalmadı. Cevap hakkımı kullanıyorum
O'nu neden destekliyoruz? Üşenmedim, tarafsız olduğunu iddia eden muhalif kalemlerin yazılarına göz atıp not tuttum. Ortaya çıkan bir günlük envanter şöyle:
Bu madde iç savaş çıkarır! Son KHK ile çıkarılan bu madde Türkiye'nin başına tamiri, telafisi mümkün olmayan belalar açar, yapmayın!
Bu karar 'One Minute'ın babaannesidir! Erdoğan nefretiyle yanıp tutuşan yoldaşlar kusura bakmasın ama bu karar 'Van Minute'nin babaannesidir!
Kemal bey bak şu fotoğrafa!.. Siz yılbaşı gecesi ailenizle mesut ve bahtiyar iken o ailesinden helallik alıp kahramanları ile buluşmaya giden adamdı!..Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
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Abi, siz bu adamı niye astınız? Ertuğrul Özkök sondan bir önceki yazısında merhum Adnan Menderes dönemindeki yılbaşı kutlamalarının nasıl kutlandığını yazmış.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
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