ABD'yle vize krizi çözüldü! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinde randevu kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.Yaşanan krizle ilgili ABD’nin Ankara Büyükelçiliğ'nden açıklama yapıldı. Büyükelçiliğin yaptığı açıklama şöyle:

"Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır.

Türkiye'den ABD'nin vize kararıyla ilgili açıklama

"ABD MAKAMLARI ÖNCEDEN HABERDAR EDİLECEK"

Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.

"VİZE HİZMETLERİ YENİDEN BAŞLATILACAK"

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye’de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir.

"AMERİKAN VATANDAŞLARININ DAVALARI İÇİN KAYGILIYIZ"

Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir." 8 EKİMDEN BU YANA KRİZ DEVAM EDİYORDU

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını 8 Ekim’de açıklamıştı. 6 Kasım’da ABD Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını duyurmuştu. Son olarak ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu 19 Aralık'ta açıklamıştı.

Vize kararının ardından tarihi rekor geldi

KRİZİN SEBEBİ NEYDİ?

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

TÜRKİYE DE VİZELERİ ASKIYA ALMIŞTI

Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.