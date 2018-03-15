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'ABD'yi yöneten cunta dünyada savaş çıkaracak'

'ABD'yi yöneten cunta dünyada savaş çıkaracak'

Yenişafak Yazarı Kemal Öztürk ABD'deki görev değişimi üzerinden hayli dikkat çekici bir tespitte bulundu. Yeni Dışişleri Bakanı'yla birlikte ABD'yi artık 5 generalin başını çektiği 'cunta'nın yönettiğini ifade eden Öztürk, bu cuntanın sonunda dünyayı savaşa sürükleyeceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:13 - Güncelleme: 15-03-2018 11:13

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Başkan Trump tarafından görevden alınmasının yankıları sürerken Yenişafak Yazarı Kemal Öztürk bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun asker kökenli olmasına dikkatleri çeken Öztürk, ABD'yi artık 5 generalin yönettiğini ifade ederek Birleşik Devletler'de 'yavaş çekim askeri darbe' yaşandığını vurguladı.

Bu tezini ABD’li ünlü gazeteci Stephen Kinzer'in makalesine dayandıran yazar, Kinzer'in makalesindekinin bir tık üstüne çıkarak yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da göreve gelmesiyle, Amerika'yı artık 3 değil 5 generalin yönettiğini söyledi ve bu cuntanın dünyada bir savaş çıkaracağını yazdı.

Öztürk'ün yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

.....Kinzer, bu tespitinde yanıldı. Yanıldığı konu, yavaş çekim cunta olması değil, bu cuntayı yöneten asker sayısıydı.

Dün itibariyle Amerikan siyasetini 3 değil, 5 general yönetiyor artık.
....
DIŞİŞLERİ BAKANI, ASKER POMPEO
Herkes onu, CIA Başkanı olmadan önce eski Kansas Temsilciler Meclisi üyesi diye bilir ancak Mike Pompeo gerçek bir askerdir. West Point Askeri Akademisi’ni birincilikle bitirmiştir. Ne enteresandır ki, ordu içinde hangi görevleri yaptığına dair yeterli bilgi yoktur.

Mike Pompeo, askeri faaliyetleri bilinmese de hakkında kesin olan bilgiler şunlardır: Koyu bir dindar, şahin görüşlü, İslamofobik, yabancı karşıtı, sertlik yanlısı ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtıdır.

15 Temmuz gecesi, Türkiye’deki darbeye destek verip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘İslamcı totaliter bir diktatör’ olmakla suçlayan tiviti büyük yankı uyandırmıştı.

....Tüm bu isimler ve işgal ettikleri makamlara bakılırsa, ABD’nin, ortak bir ideolojiye sahip, ortak geçmişi paylaşan, ortak hedefleri olan bir askeri cunta tarafından yönetildiği tezini doğru bir tezdir. Dünyanın diğer bölgelerindeki cuntalardan farkı ise, bunu demokrasi şemsiyesi altına yapıyor olmasıdır.

Bu cunta önünde ya da sonunda dünyada bir savaş çıkartacaktır. Kiminle ve ne zaman olur şimdilik belli değil.

Kemal Öztürk'ün bugünkü yazısının devamını okumak için tıklayın

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • osmancık 15 Mart 2018 11:51 Amerika İranı, Mısırı, Suudi Arabistanı (mekke medine hariç) işgal edecek. Türkiye'nin güneyinde ise büyük bir bozguna uğrayacak. Hatem-i Veli yıllar önce bildirmişti, yaşayan görecek.

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