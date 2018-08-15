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ABD’yi Osmanlı tokadı gibi sarsacak en güçlü cevap

ABD’yi Osmanlı tokadı gibi sarsacak en güçlü cevap

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, ABD'ye karşı verilecek en güçlü cevabı bugünkü köşe yazısında açıkladı: Güçlü ekonomi ve teknoloji

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 10:26 - Güncelleme: 15-08-2018 10:26

ABD'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrı kamuoyunu ayağa kaldırdı. Dolar ve bayrak yakmalar, boykot çağrıları, ürünlere ek vergiler tepkilerden bazıları. Peki bunlar ABD yönetiminin tavrını değiştirir mi? Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, tüm bunların ABD'yi etkileyeceğini ama zora sokmayacağı görüşünde.

GÜÇLÜ EKONOMİ VE DAHA GÜÇLÜ TEKNOLOJİ: Peki ABD'ye en güçlü cevap nasıl olmalı? Kritik soruya bugünkü köşe yazısında yanıt veren Öztürk, "Amerika’yı perişan edecek şey, onun güçlü olduğu bir alanda ondan daha iyi bir şey yapmaktır. İki alanda daha iyisi olursak, daha kuvvetli olursak ve yeni şeyler yaparsak, ABD’ye hak ettiği cevabı vermiş oluruz. 1. Daha adil ve güçlü bir ekonomi sistemi 2. Daha güçlü teknoloji" diye yanıt verdi.

Şu ana kadar ABD'ye vurulan en büyük tokadın insansız hava araçları olduğunu belirten yazar, ABD'nin teknolojiyi politik şantaj ve cezalandırma aracı olarak kullandığına dikkat çekerek yazısını tamamlıyor:

ADETA KÖLELEŞTİRİYOR "Hepimizi Google, Facebook, Youtube, Twitter, İnstagram gibi sistemlerin bağımlısı haline getirip, adeta köleleştiriyor. Bu şirketler hem para kazanıp dünyanın en zengin markaları oldu, hem de dünyada tekelleştiler.

ABD bu şirketler aracılığı ile artık yeni petrol olarak görülen veri madenciliğinin de merkezi oldu. Bu maden aynı zamanda askeri, ekonomik ve sosyal alanda ‘hammadde’ olarak kullanıyor ABD devleti tarafından.

İşte bizim bu çarkı kırmamız, kendi teknolojimizi üretmemiz ve alternatif alanlar açmamız gerek. Bu da ABD’ye vurulacak en büyük tokatlardan biri olacaktır. Her iki konu da bugünden yarına kısa sürede olacak şeyler değildir. Bunun kendine özel bir ekosistemi vardır. En başta da eğitim gelir.

OSMANLI TOKADI GİBİ SARSMAK İSTİYORSAK: Bayrak yakalım, slogan atalım, küfredelim, boykot yapalım tamam. Lakin Osmanlı tokadı gibi sarsmak istiyorsak ABD’yi, bu iki alanda ondan daha iyisi olmamız şart."

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • s.s 15 Ağustos 2018 11:28 Ben herkesi Facebook, Twitter, İnstagram vb. hesaplardan çıkmasını, Google'u kullanmamasını tavsiye ediyorum. Ya da oralardaki bütün resimlerinizi sabırla silin....

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