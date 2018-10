ABD'yi karıştıran paketleri o mu gönderdi?

ABD'de, gönderilen şüpheli paketlerle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, şüpheli paketlerle ilgili olarak, Federal yetkililerin Florida eyaletinde bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bir kişinin gözaltında olduğunu teyit edebiliriz." ifadesini kullandı. Flores, yerel saat ile 14.30'da (TSI 21.30) bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

ABD’de çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilen bomba paketleri krizi kapsamında gözaltına alınan kişinin kimliği belli oldu. ABD basını hukuki kaynaklara dayandırılan haberlerde, çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilen bomba paketleri krizi kapsamında gözaltına alınan kişinin kimliğini 56 yaşındaki Cesar Sayoc olarak duyurdu.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

ABD'de son günlerde Demokrat Partinin önemli isimleri ve CNN'in New York Ofisine gönderilen şüpheli paketlerin son hedefi Demokrat Booker ve Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper oldu. FBI'dan yapılan açıklamada, Booker adına postalanan şüpheli paketin Florida eyaletindeki bir posta merkezinde denetime takıldığı belirtildi. Öte yandan New York Polis Departmanı (NYPD) sabah erken saatlerde, Manhattan bölgesinde 8. Cadde ile 52. Sokağın kesiştiği bölgede şüpheli paket alarmı olduğunu ve bölgenin tahliye edildiğini duyurdu.

Polis kaynakları, söz konusu bölgedeki posta merkezinde Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper adına şüpheli bir paket gönderildiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı. Olay yerinde polisin soruşturması sürüyor.

ABD'DE PANİĞE YOL AÇTI

Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Ardından önceki gün, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderilen bir paket adresin yanlış yazılması sonucu, Temsilciler Meclisinin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine teslim edilmişti.

Son olarak, dün New York kentinde aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware'deki adresine şüpheli paketler gönderilmişti.