ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

Tarihin en önemli gerilla savaşlarından birinin yaşandığı Vietnam'da, Amerikalı askerlere karşı güçlü direniş gösteren halkın mücadele sırasında kazdığı yeraltı tünelleri ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi oldu. Ülkenin en çok turist çeken yeri, 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız 8 yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri.

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ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

Savaş sırasında 10 bin Vietnamlı'ya barınma imkanı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor. Zamanında bu tünellerden Amerikan askerlerine saldıran ve hayatta kalan Vietnamlı direnişçiler, bugün turistlere rehberlik yaparak geçimini sağlıyor. Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması.

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ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış.

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ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar bulunuyor. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.

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