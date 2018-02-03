ABD'yi dize getiren tüneller! İçinde ne ararsan var

Tarihin en önemli gerilla savaşlarından birinin yaşandığı Vietnam'da, Amerikalı askerlere karşı güçlü direniş gösteren halkın mücadele sırasında kazdığı yeraltı tünelleri ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi oldu. Ülkenin en çok turist çeken yeri, 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız 8 yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri.

