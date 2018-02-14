ABD'yi ayağa kaldıran silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Maryland eyaletinde Ulusal Güvenli Ajansı binasının yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Maryland'deki saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın da bilgilendirildiği açıklandı. Saldırıda en az 3 kişi yaralanırken, bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Silahlı saldırı sonrası Maryland'deki Fort Meade yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRUMP OLAYLA İLGİLENİYOR: Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER...





