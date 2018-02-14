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ABD'yi ayağa kaldıran silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'yi ayağa kaldıran silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Maryland eyaletinde Ulusal Güvenlik Ajansı yakınında meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 16:26 - Güncelleme: 14-02-2018 16:26

ABD'nin Maryland eyaletinde Ulusal Güvenli Ajansı binasının yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Maryland'deki saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın da bilgilendirildiği açıklandı. Saldırıda en az 3 kişi yaralanırken, bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. 

Silahlı saldırı sonrası Maryland'deki Fort Meade yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. 

TRUMP OLAYLA İLGİLENİYOR: Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER...



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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Şubat 2018 16:37 MC DONALD DA HAMBURGER ICIN SIRA YÜZÜNDEN CIKTI DIYOLLAR

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