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ABD'ye 'Zeytin Dalı' mesajı! O caddenin ismi değişiyor

ABD'ye 'Zeytin Dalı' mesajı! O caddenin ismi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden flaş Zeytin Dalı kararı... ABD teröre kalkan olurken, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin olduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştiriliyor...

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 16:39 - Güncelleme: 12-02-2018 16:39

ANKARA'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin Zeytin Dalı olarak değiştirilmesine karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararının Afrin özelinde ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin zirveye tırmandığı bir günde gelmesi dikkat çekti...

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ: Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, ABD bölgedeki terör varlığına kalkan olmayı sürdürüyor. ABD'li generallerin "Türkiye Menbiç'e girerse cevap veririz" tehditleri ve ardından bugün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ardından da Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD'ye rest çekti.

ZEYTİN DALI CADDESİ: Tüm bu gelişmelerin ardından Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin Zeytin Dalı Harekatı'ndan mülhem "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını "Zeytin Dalı Caddesi" olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

BAŞKAN TUNA DUYURDU: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twiter hesabından şu açıklamayı yaptı: ''ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 17:28 Çok ağır bir mesaj olmuş. İncirlik bahçesi deseler daha diplomatik bir mesaj olurdu,:)

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