ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Honduras'tan yola çıkan ve Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan binlerce göçmenden yaklaşık 450'si başkent Meksiko'ya vardı. Önlerinde ise daha 850 kilometre var.

ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyundaki ilk grup, Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı. Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan binlerce göçmenden yaklaşık 450'si başkent Meksiko'ya vardı. Göçmenlerin bulundukları nokta, en yakın ABD sınırı olan Texas'a, yaklaşık 805 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Trump hem bölge ülkelerine hem de göç yolundakilere baskısını sürdürüyor.

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ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Honduras'tan yola çıkan ve Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan binlerce göçmenden yaklaşık 450'si başkent Meksiko'ya vardı.

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ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Kente ilk ulaşan grup, geçici barınakların kurulduğu bir stadyuma yerleştirildi. Meksiko yönetimi, göçmenler için gıda ve su yardımlarının hazır olduğunu açıkladı.

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ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Göç boyunca yürüyen göçmenlerin bulundukları nokta, en yakın ABD sınırı olan Texas'a, yaklaşık 805 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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