ABD'ye yürüyen onbinlerce göçmen yolu yarıladı! İşte son durum...

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyundaki ilk grup, Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı. Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan binlerce göçmenden yaklaşık 450'si başkent Meksiko'ya vardı. Göçmenlerin bulundukları nokta, en yakın ABD sınırı olan Texas'a, yaklaşık 805 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Trump hem bölge ülkelerine hem de göç yolundakilere baskısını sürdürüyor.