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ABD'ye kötü haber: Stoklar azaldı!

ABD'ye kötü haber: Stoklar azaldı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,1 milyon varil (yüzde 1,5) düşüşle 404,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil artış göstermişti.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 21:31 - Güncelleme: 25-07-2018 21:31

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı. ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2,3 milyon varil (yüzde 1) düşüşle 233,5 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 700 bin varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 3,2 milyon varil azalış göstermişti. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 19.00'da 74,28 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı aynı saatte 69,64 dolara kadar tırmandı.

HAM PETROL ÜRETİMİ SON 28 HAFTADA 26 KEZ YÜKSELDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,3 milyon varil düşüşle 7,77 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,2 milyon varil artışla 2,68 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 18 bin varil yükselişle 11 milyon varil oldu. Ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, ülkenin Alaska eyaletinde gerilerken, diğer eyaletlerde ise üretim artış gösterdi.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 28 haftada 26 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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