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ABD'ye karşı ortak bildiride HDP neden yoktu belli oldu

ABD'ye karşı ortak bildiride HDP neden yoktu belli oldu

ABD’nin yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda TBMM’nin üçüncü partisi HDP’ye davet gitmediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 09:45 - Güncelleme: 03-08-2018 09:45

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından geç saatlerde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de grubu bulunan CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarıyla iletişime geçti. AK Parti tarafından hazırlanan ortak bildiri metnine diğer partilerin onay vermesinin ardından söz konusu bildiri dört partinin imzasıyla dün saat 03.16’da gazetecilere gönderildi. Söz konusu bildiride HDP’nin imzasının olmamasının nedeni HDP’ye bu konuda hiçbir teklif gitmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

'ÜLKEYE ZARAR VERİR'
Ayhan Bilgen, bu konuda HDP’ye bir davet gelmediğini belirterek, “Bir metine ortak imza atma yönünde parti grubumuza yönelik bir girişim olmadı. Konunun esası kadar bu boyutu da önemli” diye konuştu. HDP’nin imza atıp atmaması bir yana bir partinin dış politika konusunda dışlanmasının sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydeden Bilgen, şunları dile getirdi:

“HDP’nin kriminalize edilmesinin siyasetten bazı partiler için kısmen bir fayda boyutu olabilir. Ama orta vadede hiçbir partiye yaramaz, siyaset kurumunu zayıflatır. Uzun dönemde de ülkeye zarar verir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • avni 03 Ağustos 2018 10:04 Ula zaten hiçbir meslede imza vermiyorsunuz. Sonra millet size sövüyor. En azından davet edilmemişsiniz, millet daha az söver.

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