ABD'ye karşı bir hamle daha! Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk şirketlerinin haklarını koruyacaklarını belirterek "Karşılık vereceğiz" dedi. Bakan Pekcan, yüksek büyüme oranlarının sürdürüleceğini aktardı.

Pekcan'ın açıklamaları şöyle,:

"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır."

"ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz"

"ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik"

Türkiye'den ABD ürünlerine ek vergi Resmi Gazete'de yayımlandı

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