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ABD'ye karşı bir hamle daha! Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

ABD'ye karşı bir hamle daha! Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ticari yaptırımlarıyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan flaş açıklamalarda bulundu. Pekcan 'yaptırımlara karşılık verdik daha da vereceğiz' açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 13:24 - Güncelleme: 15-08-2018 13:24

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk şirketlerinin haklarını koruyacaklarını belirterek "Karşılık vereceğiz" dedi. Bakan Pekcan, yüksek büyüme oranlarının sürdürüleceğini aktardı.

Pekcan'ın açıklamaları şöyle,:

"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır."

"ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz"

"ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik"

Türkiye'den ABD ürünlerine ek vergi Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın boykot çağrısı ve ek vergiler ABD'yi ne kadar etkiler?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 14:22 Yobazlarin begenmedigi Ecevit 1975 yilinda Amerika ambargo uygulamaya basladiginda butun usleri kapatti.

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Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli? Karon Mühendislik şirketinin sahibi olan Ruhsar Pekcan'ın yaşamına dair kesitler içeren biyografisi: Ruhsar Pekcan aslen Manisalı.1958 doğumlu olan Pekcan evli ve iki çocuk an

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