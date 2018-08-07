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ABD'ye gidecek heyet belli oldu! İlk toplantı tarihi ise...

ABD'ye gidecek heyet belli oldu! İlk toplantı tarihi ise...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında 9 kişilik bir heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gideceği bildirildi. 9 kişilik heyetin bu akşam ABD'ye gideceği ve ilk toplantının yarın sabah yapılacağı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:43 - Güncelleme: 07-08-2018 17:54

ABD’ye gidecek Türk heyeti ve ilk toplantının tarihi belli oldu. 9 kişilik bir heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gideceği, ilk toplantının ise yarın sabah yapılacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Resmi Gazete’de Dışişleri Bakanlığı yardımcılığına atanan Ortadoğu’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir ABD’ye giderek temaslarda bulunacak.

Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Dışişleri ile Hazine-Maliye bakanlıklarından üçer ismin olması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 07 Ağustos 2018 18:01 🌑 🌑 Resmen Amerikan Doları Diz çöktürdü.........Mutabakat görüşmeleri mi?........ Mütareke mi imzalanacak?

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