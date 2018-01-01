ABD'ye büyük tehdit! Nükleer silah düğmesi masamda...

Kuzey Kore lideri, ABD'nin bütünüyle vuruş menzillerinde olduğunu söyledi: "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek".

Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

GÜNEY KORE İLE DİYALOG ÇAĞRISI: Kim, konuşmasında Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesinin ve Güney Kore ile ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu, diyalog kapısının açık bulunduğunu da söyledi.