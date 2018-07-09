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Abdurrahman Kaan kimdir aslen nereli Kaanlar Gıda şirketinin sahibi

Abdurrahman Kaan kimdir aslen nereli Kaanlar Gıda şirketinin sahibi

İşadamı Abdurrahman Kaan aslen Trabzonlu. Kaanlar Gıda Sanayi Şirketinin sahibi olan Abdurrahman Kaan biyografisi, hayatı intertnethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 07:45 - Güncelleme: 09-07-2018 07:45

Abdurrahman Kaan 1967 yılında Trabzon’da doğdu. Lise eğitimini 1980-1985 yılları arasında Bakırköy İmam – Hatip Lisesi’nde, Üniversite eğitimini ise, 2008 – 2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

Kaanlar Gıda Sanayii’nde, 1985’ten beri sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne devam ediyor. O yıldan bu yana, kendi firmasında, süt sektöründe aktif bir şekilde üst düzey yönetici olarak görev aldı.

1995 yılı sonuna kadar sıcak pazarda rol alırken, elde ettiği tecrübeyi değişen pazar taleplerine göre 1996 yılından itibaren Üretim-pazarlama-satış alanlarında değerlendirdi; iş geliştirme ve AR-GE de de üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası zincirlere ürün satışını halen kendisi sürdürüyor.

Abdurrahman Kaan uzun yıllardır MÜSİAD ailesinin bir ferdi. Kaan ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD’da yer alıyor. Kaan MÜSİAD’ta, 2003-2006 yılları arasında Gıda Tarım Sektör Kurul Başkan Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında Gıda Tarım Sektör Kurul başkanı olarak görev yaptı. 2009'dan sonra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı yaptı ve 4 yıl da Teşkilatlanmadan Sorumlu olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana ise Yurtiçi Teşkilatlanmadan ve Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yayınlar komisyonlarından sorumlu MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kaan ayrıca, ülkemizde 3 adet önemli STK’nın kuruluşunda da yer aldı.

ABDURRAHMAN KAAN'IN EŞİ KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR? Evli ve üç çocuk sahibi olan Kaan, Orta derecede İngilizce ve iyi derecede Arapça biliyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir? 
Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?

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