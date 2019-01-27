Abdurrahman Dilipak'tan İsmet Yılmaz açıklaması! Yazıklar olsun

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye başkan Adayı olan Hilmi Bilgin'e oy isterken "AK Parti'ye oy vermek kıyamet günü kurtuluş belgeniz olur" demişti. Yılmaz'ın bu sözleri Dilipak tarafından "komplo" olarak yorumlandı.

Dilipak söz konusu açıklamaları İsmet Yılmaz tarafından atılan tweetler zannedince sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.

O TWEET'İ SİLSE İYİ OLUR: Dilipak "İsmet Yılmaz o twitini silse iyi eder. Herkes için bu dünyada ne yaparsanız yapın öbür tarafta karşılığı vardır. Oy ver manevi Berat al diye bir şey olmaz" dedi

TWEET DEĞİL VİDEO: Yılmaz'ın açıklamalarını tweet zanneden Dilipak eleştirilerine bir yenisini daha ekleyerek yine bir paylaşımda bulundu. Dilipak "İsmet Yılmaz oy ver Berat al dememiş. Tabi yazmadığı tiviti silemez de. Bu tezgahı kuranlara yazıklar olsun" diyerek Yılmaz'a ve AK Parti'ye komplo kurulduğunu belirtti.