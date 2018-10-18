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Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye seçim uyarısı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye seçim uyarısı!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugün FETÖ'yle ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı. FETÖ'yle mücadele noktasında yapılan hatalara dikkat çeken Dilipak yerel seçimler öncesi AK Parti'yi FETÖ'cü adaylar konusunda uyardı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 10:54 - Güncelleme: 18-10-2018 10:54

Abdurrahman Dilipak, Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile geçmişte ileri derecede ilişkisi olan isimlerin sistem içinde yerlerini koruduğunu iddia etti. “Kimse Yok Mu'ya 5 lira gönderen adam işten çıkartılıyor" diyen Dilipak, "Toplumda da, yargıda da kafalar karışık. Hâlâ operasyonlar devam ediyor. Ama hâlâ hiç başlatılmayan süreçler var" ifadesini kullandı.

"FETÖ davaları nasıl gidiyor?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Dilipak, "FETÖ ile mücadele eden kimileri maliye, belediye, polis, yargı, finans kurumları üzerinden taciz ediliyor, hatta cezalandırılıyor" dedi.

Dilipak, AK Parti'yi Yerel seçimler öncesi;''başkanlık ve belediye meclisi üyelikleri için şaibeli isimler listeye girerse, halkın tepkisinin ne yönde olacağını kimse kestiremez. Eğer ince elenip sık dokunulmazsa 15 Temmuz’un rövanşı alınmış olur ve başladığımız yere geri döneriz'' sözleriyle uyardı. Dilipak'ın yazısı şöyle:

YARGIDA KAFALAR KARIŞIK: Toplumda da, yargıda da kafalar karışık. Hâlâ operasyonlar devam ediyor. Ama hâlâ hiç başlatılmayan süreçler var. Hatta FETÖ ile iltisaklı olup olmamak değil, kripto birçok isim siyaset, bürokrasi, iş ve STK’lar içinde yükselmeye devam ediyor. Bu işin uluslararası bağlantıları, medya ve sermaye içindeki uzantıları konusunda hiçbir şey yapılmıyor değil, ama bu konuda cevabını arayan bir sürü soru var.

FETÖ'YLE MÜCADELE EDENLER CEZALANDIRILIYOR: FETÖ ile geçmişte ileri derecede ilişkisi olan isimler sistem içinde yerlerini korurken, cep telefonundan “Kimse Yok Mu”ya 5 lira gönderen adam işten çıkartılıyor. FETÖ ile mücadele eden kimileri maliye, belediye, polis, yargı, finans kurumları üzerinden taciz ediliyor, hatta cezalandırılıyor.

KENDİLERİNDEN AYRILANLARI CEZALANDIRMAK İÇİN İHBAR EDİYORLAR: Garip bir ihbar mekanizması var. 15 Temmuz sonrası ne oldu! Tamam, operasyonlar başladı. Mesela o günlerde bunlar hakkında ihbarda bulunan bir ilin emniyet istihbarat amiri, görevinden alınıp sanık sandalyesine oturtuldu. Adam hâlâ işsiz. Bu defa FETÖ’cüler, FETÖ’cü olmayıp, bir şekilde bunlarla teması olup, 15 Temmuz sonrası bunlarla her türlü ilişkisini kesenler hakkında, onları cezalandırmak için FETÖ’cüler suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Böylece kendilerini de aklamış oluyorlardı.

BUNLARA ZEKAT VERMEYEN İHALE ALAMIYORDU: Kardeşim herkesi gazete abonesi yapmışlardı. Bunların şirketlerine mal veriyorsanız, bunlardan mal alıyorsanız, gazetelerine de abone yapıyorlardı, derneklerine de üye yapıyorlardı. Derneklerine üye olmaz, zekâtlarınızı bunlara vermezseniz ihale alamaz hale gelmişlerdi. Mal satsan paranı alamıyordun. Bunları gördük, yaşadık. Çocuklarını da bunların okullarına gönderiyorlardı.

AK PARTİ TABANININ ÜÇTE İKİSİ BU DURUMDAYDI: AK Parti tabanının bile üçte ikisi bu durumdaydı. Bakanlar, milletvekilleri bunların etkinliklerine katılıp gözyaşları içinde sahnelenen gösterileri alkışlıyorlardı. Bu gösterilerin sponsorlarına bakın, üçte ikisi AK Partililerdir. Onlara dokunulmuyorsa, garibanlara neden bunlar yapılıyor.

KURGULANMIŞ İHBARLARLA İNSANLAR İŞTEN ATILIYOR: Bakın, bu kurgulanmış ihbarlar sonucu, bugün gerçek FETÖ’cülerden daha çok, bu örgüt iddiası ile suçlanan insanlar var, görevden atılan, yurt dışı çıkış yasağı konulan ve hakkında dava açılan. Bu yapılar hâlâ terör estirmeye devam ediyorlar. Birileri de tabiatı ile korkuyorlar.

FETÖ'CÜLER AK PARTİ'Cİ ERDOĞAN'CI GEÇİNİYOR: Şimdi bunlar bir de “AK Parti’ci”, “Tayyib Erdoğan’cı” geçinerek, yine belediyeler ve diğer resmi kurumlar üzerinden kendilerine karşı gördükleri kişilere karşı terör estiriyorlar.

YEREL SEÇİMDE BU SAHISLARA DİKKAT: Eğer yerel yönetim seçimlerinde, başkanlık ve belediye meclisi üyelikleri için şaibeli isimler listeye girerse, halkın tepkisinin ne yönde olacağını kimse kestiremez. Eğer ince elenip sık dokunulmazsa 15 Temmuz’un rövanşı alınmış olur ve başladığımız yere geri döneriz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • müslüm 18 Ekim 2018 12:06 sayın dilipak güzel yazmışsın sen görevini yapıyrsun ama maalesef hepsi doğru ama senide benide dinlemiyrlar parayı veren meclis üyesi ve belediye başkanı oliyor haberin olsun ben bir il başkanın yanına gitim dedimki bu bu isimler para verip meclis üyesi olacaklar bana ne dese o il başkanı bende öyle bir duyum aldım dedi dedim sen burda oturup ne yapıyorsun dedim adam bana cevap vermedi çayını içmedim kalktım adam hala o görevde ne yapabilirsin allah havele ediyoruz.

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KİMDİR ?
Abdurrahman Dilipak
ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı olan Abdurrahman Dilipak, 1969 da Konya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap ve Fars Filolojis

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