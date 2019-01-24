Abdurrahman Dilipak destek çıktı evet yemin etsinler

Belediye başkanları ile meclis üyelerinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri" gibi yemin ederek göreve başlaması önerildi. Dikkat çeken haber iki gün önce Yeni Şafak'ta yer almıştı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Evet yemin etsinler!" başlıklı bugünkü yazısında öneriye destek çıkarak "Mesela desin ki, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı, rüşvet ve iltiması, torpili reddeden bir anlayışla, atamaları ehliyet ve liyakat esasına göre, marufu koruyarak ve münkeri reddederek, halka hizmeti, Hakka hizmet vesilesi bilen bir anlayışla, Kamu malını yetim malı kabul eden bir inançla görevimi yapacağıma dair, kutsal kitapta ve Resulullahın sözlerinde iadesini bulan bir anlayışla mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine Allaha söz veriyorum!" ifadelerine yer verdi.

RÜŞVET VE İLTİMAS KOVADAKİ DELİKTİR

"Halıkın hatırı, Mahlukun hatırından yücedir. " diyen Dilipak, yazısını şöyle tamamlıyor: "Rüşvet ve iltimastan yakamızı kurtaramaz isek halimiz yaman!.Yaptıklarınız kovadaki su, rüşvet ve iltimas, diğer marazlar kova’daki deliktir. Kovada su bırakmaz tedbir almazsanız. Dikkat: Bir hırsız bir bağdan bir bostan çalarmış. Rüşvet alan biri bir bostan karşılığında bir bağı satarmış. Allah’ın laneti, gazabı onların üzerine olsun!"

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı