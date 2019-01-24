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Abdurrahman Dilipak destek çıktı evet yemin etsinler

Abdurrahman Dilipak destek çıktı evet yemin etsinler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Yeni Şafak'ın yolsuzluğa karşı belediye başkanlarının göreve başlarken yemin etmesi yönündeki önerisine destek çıktı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 09:30 - Güncelleme: 24-01-2019 09:30

Belediye başkanları ile meclis üyelerinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri" gibi yemin ederek göreve başlaması önerildi. Dikkat çeken haber iki gün önce Yeni Şafak'ta yer almıştı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Evet yemin etsinler!" başlıklı bugünkü yazısında öneriye destek çıkarak "Mesela desin ki, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı, rüşvet ve iltiması, torpili reddeden bir anlayışla, atamaları ehliyet ve liyakat esasına göre, marufu koruyarak ve münkeri reddederek, halka hizmeti, Hakka hizmet vesilesi bilen bir anlayışla, Kamu malını yetim malı kabul eden bir inançla görevimi yapacağıma dair, kutsal kitapta ve Resulullahın sözlerinde iadesini bulan bir anlayışla mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine Allaha söz veriyorum!" ifadelerine yer verdi.

RÜŞVET VE İLTİMAS KOVADAKİ DELİKTİR
"Halıkın hatırı, Mahlukun hatırından yücedir. " diyen Dilipak, yazısını şöyle tamamlıyor: "Rüşvet ve iltimastan yakamızı kurtaramaz isek halimiz yaman!.Yaptıklarınız kovadaki su, rüşvet ve iltimas, diğer marazlar kova’daki deliktir. Kovada su bırakmaz tedbir almazsanız. Dikkat: Bir hırsız bir bağdan bir bostan çalarmış. Rüşvet alan biri bir bostan karşılığında bir bağı satarmış. Allah’ın laneti, gazabı onların üzerine olsun!"

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Aklın sesi 24 Ocak 2019 11:06 Gazeteci abim;sen SGK denen kuruma aktif ve emekli işçilerin TAHSİL DURUMUNU,KIDEMİNİ,UNVANINI VE MEDENİ DURUMLARINI içeren bilgi edinme kaynaklı bir dilekçe yaz.Aldığın cevabı al gel o zaman konuşalım.

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KİMDİR ?
Abdurrahman Dilipak
ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı olan Abdurrahman Dilipak, 1969 da Konya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap ve Fars Filolojis

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