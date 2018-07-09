Abdürrahim Boynukalın kimdir aslen nereli eşi Ceyda Boynukalın kimdir

Abdürrahim Boynukalın hem AK Parti'nin hemde meclisin en genç isimlerinden biri. Abdürrahim Boynukalın, 15 Eylül 1987'de Almanya Bremen'de doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Zahide Fethiye'dir.

Karaman İli kökenlidir. Ailesi yaklaşık 50 yıl önce göç ederek İstanbul’a yerleşmiştir. Babası Marmara Üniversitesi‘nde öğretim üyeliği yapmış olan merhum Ömer Boynukalın‘dır. Abdurrahim Boynukalın, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisansını İstanbul ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı. 2010 ile 2013 yılları arasında Kırklareli Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında İngiltere’ye giderek City University of London‘da Medya İletişim Bölümünde ikinci mastırını bitirdi.

Üniversite dönemlerinde çeşitli dergilerde araştırma konuları kaleme alan Boynukalın, Araştırma ve Kültür Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği’nde aktif olarak görev yaptı.

1994’te Karaman’da kurulmuş bulunan Anı Bisküvi fabrikası akrabalarına aittir. Abdurrahim Boynukalın, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazmaktadır. 2011-2013 yılları arasında Milat Gazetesi‘nde ardında da yenisafak.com.tr’de düzenli olarak Türkiye’nin siyasi gündemi üzerine köşe yazıları kaleme aldı.

Abdurrahim Boynukalın, 26 Eylül 2014 tarihinde AKP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getirildi.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden AKP Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde AKP; Abdurrahim Boynukalın’ı aday göstermedi.

ABDÜRRAHİM BOYNUKALIN'IN EŞİ CEYDA BOYNUKALIN; Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Boynukalın, evli ve 1 çocuk babasıdır. Abdürrahim Boynukalın'ın eşi Ceyda Boynukalın, en az eşi kadar ünlü. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Abdürrahim Boynukalın'ın bir de Ömer isminde bir oğlu bulunmakta.





