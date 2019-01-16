Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran transfer yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinin ne zaman oynanacağı merak edilirken, stat çıkışında muhabirlerle sohbet eden Abrurrahim Albayrak, taraftarın büyük tepkisini çekti.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?"sorusuna, "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.

Bu cevaba sosyal medyada tepkiler yağarken, Abdurrahim Albayrak'ın devre arasında transfer yapılacağına dair daha önce attığı tweet'leri silmesi dikkat çekti.

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!